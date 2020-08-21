СБУ вже три роки розслідує диверсію на "Мотор Січі", але не звітує про результати

Служба безпеки України продовжує здійснювати досудове розслідування у справі про можливу підготовку диверсії та державної зради на підприємстві "Мотор Січ" з 2017 року без оприлюднення результатів.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит проєкту "Марлін".

На уточнююче питання, чи повідомлялося в рамках даного розслідування про підозри, в СБУ не відповіли.

"Інші запитувані відомості відповідно до ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора, наразі такого дозволу не отримано", - повідомила керівник Управління СБУ взаємодії із ЗМІ та громадськістю Олена Гітлянська.

Нагадаємо, ще в квітні 2018 року Служба безпеки України провела обшуки у компанії "Мотор Січ" у зв'язку з підозрою у підготовці до диверсії.

За наявними у СБУ даними, представники китайської компанії Skyrizon Aircraft розбудовують сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який планується перенести українське виробництво та передати технології "Мотор Січ".

"Представники компанії-нерезидента мають намір протиправно сконцентрувати придбаний пакет акцій, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства та отримати повний контроль над його діяльністю у сфері військових оборонних замовлень, що підтверджується матеріалами справи", - заявили в СБУ у 2018 році.

Саме кримінальне провадження відкрито ще в липні 2017 року за статтями 14 "Готування до злочину" та статтею 113 "Диверсія" Кримінального кодексу.

У 2018 році на акції "Мотор Січі" був накладений арешт, який триває і досі.

У березні цього року адвокати китайської компанії намагалися скасувати арешт акцій, але Шевченківський райсуд м. Києва відмовив.

Нещодавно дочірня компанія китайської Skyrizon та DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського і її афілійовані компанії 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України про покупку акцій "Мотор Січ".

Детально читайте у тексті "Дракон зачаївся. Чому продаж "Мотор Січі" підриває національну безпеку України"

Економічна правда