В "Укрзалізниці" знову змінюється керівник: хто може очолити держкомпанію

З початку року в УЗ змінюється уже третій голова. 15 квітня Кабінет міністрів планує звільнити тимчасового керівника держкомпанії Желько Марчека. Замінити його може менеджер, близький до колишнього очільника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

Наприкінці січня завершилася епопея зі звільненням Євгена Кравцова з посади керівника "Укрзалізниці".



Після цього уже колишній голова УЗ публічно похизувався "чималою компенсацією" за дострокове припинення його повноважень. Точну суму він не назвав, але йдеться про річну зарплату, яка в 2018 році становила майже 10 млн гривень, у 2019 – понад 9 млн гривень.

Тимчасовим керівником став член правління компанії, серб Желько Марчек, який, за даними ЕП, 15 квітня має великі шанси втратити крісло. Напередодні Наглядова рада УЗ рекомендувала Кабміну звільнити його із займаної посади.

Тепер на порядку денному в держкомпанії інше питання: хто замінить Марчека?

І тут на авансцену виходить все той же Кравцов, якого екс-прем'єр та профільний міністр публічно звинувачували у корупції. Так, за найбільш вірогідним сценарієм, новим головою "УЗ" може стати людина, яка навіть серед членів наглядової ради держкомпанії асоціюється саме з Кравцовим.

Що відбувається в "Укрзалізниці", чому з початку року в компанії змінюється вже третій керівник і чому нового потенційного керівника пов'язують з попереднім керівником держкомпанії?

Євген Кравцов очолював УЗ фото biz.censor.net.ua

Марчек – на вихід

Після звільнення Кравцова на час проведення публічного конкурсу постало питання про призначення тимчасового керівника "Укрзалізниці".



Конкурс спочатку планували провести за 2-3 місяці. Наразі він затягується в тому числі через пандемію та неможливість проводити співбесіди з іноземцями. Коли може відбутися повноцінний відбір нового голови УЗ – наразі невідомо.

"На цей час (після звільнення Кравцова. – ЕП) вирішили обрати Марчека, але його одразу повідомили про те, що він буде лише тимчасовим керівником. Не більше", – пояснює співрозмовник ЕП, ознайомлений із ситуацією в компанії.

Желько Марчек працював в складі правління "Укрзалізниці" з 2016 року фото уЗ

Однак пізніше, як розповідає співрозмовник, Марчек почав "грати у свою гру". Це проявлялося у спробах призначити на ключові посади людей без узгодження з Наглядовою радою та профільним міністром.



При цьому, за словами співрозмовника, мав вплив на нові призначення "смотрящий" Станіслав Лесніков – людина, яку більшість працівників УЗ в очі не бачили, однак чий вплив у компанії важко переоцінити.



Зокрема, з подачі Марчека на закупівлі "Укрзалізниці" був призначений фігурант так званої "справи Свинарчуків" Юрій Шиганов.



На крісло керівника департаменту з правових питань замість Артура Резніка Марчек запропонував суддю Подільського районного суду Станіслава Ноздрякова, який до цього жодного дня не працював в УЗ.



Почалася війна і за керівника департаменту економічної та інформаційної безпеки – одну з ключових посад в компанії. "Безпековик" має вплив на більшість процесів в УЗ та фактично є другою людиною в компанії. На цій посаді Марчек бачив прокурора Юрія Безгинського, який також до цього не працював в компанії.



Але ключовим фактором, який вплинув на майбутнє серба в компанії стало те, що він почав готуватися до участі в конкурсі на голову УЗ, хоча початкова домовленість такого розвитку подій не передбачала.



Саме через це напередодні Наглядова рада рекомендувала Кабінету міністрів звільнити Марчека з посади.

"Наглядова рада прийняла рішення про негайне відсторонення Желька Марчека від здійснення повноважень члена правління, відповідального за людські ресурси", – наголошується в повідомленні.

Очікується, що уряд розгляне це питання на найближчому засіданні в середу. Якщо рішення буде ухвалено, серб протримається на посаді менше трьох місяців. Утім, це не єдине питання, яке стоїть на порядку денному уряду.

Три кандидати

Загалом на розгляд Кабміну у середу планується винести три питання, які стосуються залізниці.



Перше і ключове – звільнення Марчека. Цікаво, що серба хочуть відсторонити не тільки від керівництва компанією, а ще й від здійснення повноважень члена правління.



Друге – не менш важливе – призначення нового тимчасового керівника компанії. В останні тижні обговорювалися три можливі кандидати на цю посаду.



Третє – призначення одного з потенційних кандидатів на голову УЗ Романа Веприцького членом правління, відповідальним за вантажні перевезення.



Співрозмовники ЕП стверджують, що станом на ранок вівторка домовленість щодо першого пункту є. Марчек, скоріш за все, буде звільнений.



По останніх двох пунктах консенсус також, начебто, є. І тут ключове питання – хто стане наступним хоч і тимчасовим керівником компанії.

Спочатку основними претендентами на крісло називали колишнього керівника Південно-західної залізниці Романа Веприцького та директора з економіки та фінансів компанії Миколу Іванініва.



Однак, за даними ЕП, ці кандидати розділили Наглядову раду. За Іванініва виступили чотири незалежних члени, за Веприцького решта – три представники уряду в Наглядовій раді. Проти Іванініва, за даними ЕП, виступив і міністр інфраструктури Владислав Криклій, який відмовився виносити його кандидатуру на розгляд уряду.



Після цього в якості компромісного варіанта вирішили призначити тимчасовим керівником Івана Юрика, який потрапив в УЗ за часів Кравцова і вважається близьким до останнього.

Іван Юрик фото ЦТС

З червня 2018 року до червня 2019 року Юрик був членом Наглядової ради "Укрзалізниці", а з червня 2019 року входив до складу правління компанії.



До цього він працював в Міністерстві фінансів України та в Офісі залучення та підтримки інвестицій Уряду України.



Для членів Наглядової ради не є секретом, що Юрик асоціюється з екс-головою УЗ Кравцовим, утім, вони вирішили, що такий варіант точно є кращим за Марчека, який останнім часом остаточно втратив керованість.



Чи погодиться на це Кабмін – питання відкрите, однак шанси на підвищення у 39-річного члена правління дуже великі.

Фото на головній: ua.depositphotos.com