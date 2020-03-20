На закупівлі "Укрзалізниці" призначили фігуранта "справи Свинарчуків" — Наші Гроші

Заступником директора філії "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" став Юрій Шиганов, який фігурував у журналістському розслідуванні щодо розкрадання державних коштів на закупівлях для "Укроборонпрому".

Відповідний наказ підписав виконуючий обов’язки голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчек 18 березня, повідомило джерело "Наших грошей" у керівництві "Укрзалізниці".

Шиганова вже представили трудовому колективу "ЦЗВ".

У 2019 році він подавав декларацію як в. о. директора Департаменту матеріально-технічного забезпечення АТ "Укрзалізниця", де вказав 497 тис грн. зарплати та $35 тис заощаджень.

До цього Шиганов працював начальником Відділу маттехзабезпечення Житомирського бронетанкового заводу, де відповідав за закупівлі. Саме на цій посаді він став фігурантом розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" про розкрадання державних коштів на закупівлях для підприємств концерну "Укроборонпром", що нанесло збитків на 250 млн грн.

Журналісти встановили, що Шиганов проводив фіктивні конкурси між пов’язаними фірмами, що поставляли контрабанду продукцію за завищеними цінами на підприємства концерну. З записів відомо, що Шиганов не тільки знав про оборудку постачальників, а і приймав участь у створенні схем.

Наприклад, в переписці з найближчим партнером Гладковського-молодшого – Віталієм Жуковим, Шиганов пропонує йому прислати листи від "своїх інших фірм (нових)". Це потрібно було для створення видимості конкуренції про виборі постачальника.

В результаті ТОВ "Фірма "Ренал" та ТОВ "Оптимаспецдеталь, що були підконтрольні Жукову та його партнерам, закупили гусениці БМД-2 по $6,3 тис/шт., а Житомирський бронетанковий купив їх вже вдвічі дорожче – по $13,17 тис/шт. Редуктор компресора було закуплено по $400,а поставлено ЖБТЗ по $978, трубка ТХП-7-95 закуплена по $250, а поставлена – по $945.

Таким чином, при Шиганові завод переплачував 100% фірмам зі справи Гладковського.

Відомо, що закупівлями Житомирського бронетанкового заводу Шиганов займався в 2016 році. Саме за цей період ДФС проводить розслідування у справі про розтрату коштів та ухиляння ЖТБЗ від сплати податків через закупівлю б/у запчастин у фірм з ознаками "транзитності"