Кравцова можливо звільнити або з призначенням на заступника Криклія, або з річною компенсацією

Заява очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова на звільнення за власним бажанням, передбачає його переведення на посаду заступника міністра інфраструктури. У випадку відхилення цієї заяви, звільнення Кравцова наглядовою радою буде коштувати компенсації близько 7 мільйонів гривень.

Про це йдеться у статті ЕП.

У вівторок стало відомо, що наглядова рада УЗ ухвалила рішення про звільнення голови правління. Тепер рішення за Кабміном, який вже отримав відповідні документи.

Однак заяву про звільнення за власним бажанням очільник УЗ, написав з формулюванням – "у зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі".

Дивна на перший погляд заява Кравцова передбачає мінімум два варіанти розвитку подій.

Перший – уряд може проголосувати за рішення наглядової ради та звільнити голову УЗ за власним бажанням, але тоді треба погоджуватися на переведення Кравцова на посаду заступника міністра інфраструктури.

Криклій точно не бачить його у своїй команді. Після усіх критичних заяв на адресу Кравцова така ротація виглядала б дуже дивно. Більше того, голова УЗ зі своїм досвідом та зв’язками може становити реальну загрозу для міністра.

Другий варіант – звільнення без задоволення заяви за власним бажанням. В такому випадку Кравцову доведеться виплатити у вигляді компенсації всю його річну зарплату.

Як відомо, керівник "Укрзалізниці" – один з найбільш високооплачуваних топ-менеджерів в України. За даними ЕП, зарплата голови УЗ 2018 року становила майже 10 млн гривень, минулого року цифра була приблизно такою ж.

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Нагадуємо:

27 січня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада АТ "Укрзалізниця" розгляне питання звільнення глави компанії Євгена Кравцова упродовж декількох тижнів.

Кравцов працював в "Укрзалізниці" з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім – директора з реформування, правової та майнової політики. 7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці".

10 січня 2019 року Кабмін призначив Кравцова головою правління УЗ. До цього Кравцов був в.о. голови правління. Офіційний термін контракту закінчується в 2021 році.

3 грудня 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова "на наступному тижні".

Тоді ж Кравцов застерігав, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини".

30 грудня 2019 року Кравцов заявив, що припиняє контракт із "Укрзалізницею", щоб почати роботу в публічному державному секторі.

Економічна правда