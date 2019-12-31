"Зачитали до дір": найбільш популярні статті 2019 року на ЕП

Які публікації викликали більше інтересу у читачів в році, що минає.

Традиційно в кінці кожного року "Економічна правда" готує список найбільш популярних матеріалів. Йдеться про статті, на які заходила найбільша кількість читачів.

Подібна статистика навряд чи може стати основою для визначення найбільш важливих матеріалів року, що минає. Так само тут важко буде визначити певні тренди.

Проте, такий список цілком може бути орієнтиром для розуміння того, чим живуть наші читачі та що їх в першу чергу цікавить. Це також певна база для роздумів і створення контенту, який є корисним для читачів ЕП.

Цьогорічна "десятка" свідчить про, здавалось б, очевидні речі. Читачів більше цікавлять особисті фінанси, економіка окремої сім'ї, будь-які теми, які так чи інакше стосуються їхніх гаманців, безпеки та зручності послуг, якими вони регулярно користуються.

Державна політика та справи певного бізнесу викликають великий інтерес, знову ж таки, лише в тих випадках, коли це прямо, не опосередковано, впливає на особисті фінанси та безпеку читачів. Нічого нового, насправді.

Саме це пояснює, чому в списку опинились три статті 2018 року, які добре індексували пошуковики.

28 листопада 2018, 303 134 переглядів

дмитро ларін

Минулорічний підсумковий матеріал називався "рік євробляхи" і зрозуміло чому. У 2019 році ця тема не зникла з радарів ЗМІ, тому що остаточно так і не була вирішена.

Один з перших калькуляторів розмитнення, який був реалізований в цій статті, досі збирає перегляди. Не просто збирає, а протягом року знову став лідером нашого умовного рейтингу.

25 квітня 2018, 209 100 переглядів

TOP-FEED.CO

Ще один матеріал з минулорічного списку, який зібрав удвічі більше переглядів в 2019 році, ніж у 2018-му.

Автор статті не тільки пропонувала свою нирку в даркнеті, а й намагалася купити інші органи паралельно. В Україні налічується понад тисячу осіб, які потребують пересадки нирки: попит породжує пропозицію. В статті можна дізнатись, які органи пропонують на продаж українці, і за якими цінами.

13 червня 2019, 159 800 переглядів

Це уже матеріал цього року. Орендарі по всьому світу стають жертвами прихованої відеозйомки. Як не опинитися на їхньому місці? Інструкція ЕП, яка допоможе знайти приховані відеокамери в будь-яких приміщеннях, стала вірусною і користується неабияким попитом.

23 січня 2019, 158 600 переглядів

DEPOSITPHOTOS.COM

Цій статті близько року і вона буде збирати вдячних читачів, скоріше за все, і надалі. Ніхто не хоче переплачувати за багаж, тому правила перевезення багажу усіх авіакомпаній, які літають з України, користується попитом.

18 квітня 2019, 154 000 переглядів

Дмитро ларін

Тема Приватбанку і Коломойського не сходить зі сторінок ЗМІ з моменту націоналізації банку. Боротьба триває. Не дивно, чому перші інтерв'ю олігарха на цю тему після повернення в Україну викликали такий резонанс.

3 жотвня 2019, 129 000 переглядів

BUSINESSVIEWS.COM.UA

Одна з наймолодших статей в списку, у якої є великий потенціал для зростання. ФОПів в країні багато і всіх цікавлять нововведення влади.

15 травня 2019 року, 114 300 переглядів

itc.ua

Інтерв'ю з керівником сервісу Glovo-Україна Дмитром Расновським — найбільш популярне інтерв'ю 2019 року на ЕП. Про те, чим країна здивувала його творців, чи заробляють кур'єри 30 тис грн на місяць, чому компанія "в мінусі" і на яких умовах працює з ресторанами.

17 квітня 2019 року, 89 300 переглядів

DEPOSITPHOTOS.COM

Що не так з "чартерними" авіакомпаніями, якими українці літають на популярні курорти, і чому ці перевізники все більше наражають на небезпеку пасажирів.

29 серпня 2019 року, 81 200 переглядів

Дмитро ларін

І знову "євробляхи". Верховна Рада вкотре відтермінувала запровадження штрафів для власників авто з іноземною реєстрацією. Скільки їх залишилося взагалі та на що очікувати власникам від нової політичної команди, про це ЕП писала в серпні. Наразі частина інформації уже не актуальна.

9 грудня 2019 року, 78 600 переглядів

Укрбуд

Як один з найбільших гравців столичного ринку нерухомості опинився біля прірви, що цьому передувало і чим ця історія може закінчитися для тисячі інвесторів. Ця тема цікавить не тільки інвесторів "Укрбуду", а і всіх, хто планує придбати житло.