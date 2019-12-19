Ігор Ніконов, "КАН девелопмент": 90% будівельного ринку працюють за принципом "пилососимо з усіх"

Авторка популярного блога "Где в Киеве жить хорошо" в своем телеграм-канале провела опрос среди подписчиков: "Если бы у вас была любая сумма денег и потребность выбрать только застройщика, кто из девелоперов был бы вашим фаворитом?".

По результатам голосования более 2,7 тыс подписчиков с большим отрывом победила компания "КАН девелопмент". За нее отдали свои голоса 46% респондентов.

Архитектура и концепция жилых комплексов компании Игоря Никонова действительно отличается от проектов большинства участников рынка киевской недвижимости.

КАН отдает предпочтение низкоэтажной застройке на больших участках земли. Компания одной из первых в Киеве стала реализовывать проекты по концепции "город в городе" — жилой комплекс со всей необходимой инфраструктурой для жизни, работы и отдыха.

Правда, так было не всегда. Есть в истории КАН и небоскребы, строительство которых вызывало нелестные отзывы. Например, 21-этажный дом Diamond Hill, построенный в центре Киева недалеко от площади Славы.

В портфеле застройщика: Жилые комплексы: "Комфорт таун", Central Park, Tetris Hal, Diamond Hill, "Парковый город", "Республика", "Файна таун". Бизнес-центры: IQ Business Center, "Бизнес кампус B12" в UNIT.City, 101 Tower, "Доминант", Senator. Торгово-развлекательные комплексы: Ocean Plaza, Arena City, Arena Entertainment.

Еще одной отличительной чертой компании Никонова является отсутствие громких скандалов. Особенно на фоне его дружбы с городским головой Киева Виталием Кличко и работы первым заместителем главы КГГА.

Никонов утверждает, что репутация позволяет ему завышать маржу и зарабатывать на продажах больше остальных застройщиков. Так ли это, и может ли представитель столичного строительного рынка быть безупречным?

Ответ на этот вопрос — в интервью.

О столичной инфраструктуре: "Ни в коем случае нельзя выносить производство за город"

— Предлагаю начать с инфраструктуры. Два года назад я добирался на автомобиле с Виноградаря в центр на 10-15 минут быстрее. Чего нам ждать от транспортной инфраструктуры Киева?

— Много лет назад я был на конференции в Дубае. Там мэр города рассказывал, что они строили его с нуля, предполагая все тенденции развития транспорта, но все равно "попадали в пробки". "У меня четыре машины. Зачем мне четыре машины, я не знаю, но они у меня есть", — отвечал он на вопрос, что делать.

Пока мы не покажем, что людям быстрее и проще передвигаться на общественном транспорте — к этому пришел весь мир, — о пробках мы не забудем.

Начал работать закон о парковках, одним из инициаторов которого был я, работая первым заместителем городского головы. Усилился контроль за полосами общественного транспорта, за незаконными парковками, которые создают проблемы с трафиком. Еще полгода, и ситуация в городе сильно изменится.

Первое — надо пересаживаться в общественный транспорт.

Второе — в центр города должен быть дозированный доступ, здесь слишком много авто.

Третье — тенденция жить возле места, где мы работаем, начнет претерпевать серьезные изменения. Гораздо больше людей берут арендное жилье, особенно молодежь.

Может, этот тренд еще не так развит в Украине, но в мире точно. В США нет проблем переехать, например, из Хьюстона в Бостон, а мы на соседнюю улицу боимся переехать, потому что привычка, соседка хорошая.

Также ни в коем случае нельзя выносить производство за город. Наоборот, нужно создавать рабочие места в центре. Магистрали, инфраструктурные дороги — вокруг них должно быть место, куда человек может быстро дойти, чтобы меньше ездить.

Надо создавать инфраструктуру, в которой люди будут жить, работать, учиться, отдыхать и уменьшать передвижение по городу.

Киевлянин тратит минимум два часа в день на передвижение, а это значит, что один месяц в году вылетает только на транспорт.

— То есть вам близок тезис советника Кличко Максима Бахматова о том, что в центре города пользоваться автомобилем должно стать неудобно.

— Это правильно. Надо сделать глубокий анализ мест, где образовываются пробки, изучить причинно-следственные связи и дать им объяснение. Насколько я знаю, в КГГА уже этим занимаются. "Затычек" в городе не так много, но их следствие распространяется на очень большую территорию.

Эти проблемы нужно решать локально: отменять возможность стоянок в определенных местах, ставить там наряды полиции и жестко наказывать. Если бы существовала муниципальная полиция, гораздо легче было бы все решать. У патрульной полиции своих проблем выше крыши.

Когда я стою в пробке, я уже чаще вижу пустую полосу общественного транспорта. Во многих местах ее контролируют, по крайней мере, в часы пик. Теперь надо улучшить количество, емкость и скорость передвижения пассажиров в общественном транспорте. Надо делать перехватывающие стоянки.

Умная система светофоров тоже даст свое. Пока есть вопросы по финансированию светофоров, но в целом пробки можно побороть упомянутыми шагами и софтом.

"Паркинги не строились по одной простой причине: ими никто не пользовался. Легче безнаказанно бросать машину где попало" фото "Зе интервьюер"

— Количество машин все равно будет расти, от этого не убежать.

— Нельзя думать, что мы можем под возрастающее количество автомобилей создать дорожную инфраструктуру. Надо в какой-то степени ограничивать въезд частного транспорта.

В США, например, есть полосы, где нельзя ехать в автомобиле одному. В Лондоне платный въезд в центр города: 16 фунтов, будь добр, заплати. В Украине психология другая: мы не так давно пересели из автобуса в машины, а теперь обратно нас пересадить сложно. Осознать это можно только тогда, когда станет неудобно.

— Один из аргументов — нет парковок.

— Пусть поедут в любой город Европы и расскажут местной власти или полицейским, что "я буду все равно ставить". Через три минуты будешь в полиции. Я пытался один раз в Вене рассказывать, что мне некуда поставить автомобиль, но мне тут же объяснили: с вас 80 евро, и можете рассказывать дальше все что угодно.

— Есть ли в Киеве дефицит паркингов?

— Паркинги не строились по одной простой причине: ими никто не пользовался. Легче безнаказанно бросать машину где попало. Строительство паркингов должно быть бизнесом, за бюджетные деньги строить неправильно.

Более того, во все пустые места, где можно построить подземные паркинги, исторически свезли все сети. Там такое переплетение, что себестоимость строительства паркинга будет огромной.

Надо стимулировать государственно-частное партнерство. Город может помогать бизнесу: мы тебе за свои деньги что-то сделаем, а ты только построй здесь паркинг. Я вас уверяю: через год уже паркинги станут бизнесом. Важнее другое: у нас в центре много пустых паркингов, не хотят люди тратить деньги, если можно их не тратить.

— История с концессией в Украине рабочая?

— Все вопросы, которые касаются бизнеса, рабочие. Только надо убрать социализм и популизм из голов. Все кричат: "Чего это я за дороги должен платить?". Мы генетически не готовы платить за образование, медицину, парковки, дороги.

Все, за что мы не платили при социализме, с молоком матери передалось нам, и мы считаем, что должны получать это бесплатно.

— Какие самые большие инфраструктурные проблемы Киева?

— Первая проблема — очень слабый институт власти. Власть сталкивается с частными интересами и проигрывает.

Например, огромное количество гаражей, которые строят в "красных линиях" (возле линий электропередач и связи, трубопроводов, дорог. — ЭП), незаконно зарегистрированы в Минюсте. Цена вопроса — 500 долл.

За последние пять лет их уйма появилась. Когда вопрос касается государственных и муниципальных инфраструктурных проектов, власть должна сказать: "Есть закон, есть статья Земельного кодекса, будьте любезны, вы обязаны освободить".

Мы настолько подняли у людей революционный дух, что они теперь выступают против чего угодно: по своей воле или за деньги.

Вторая проблема — отсутствие денег. Инфраструктурные проекты дорогие. Когда я работал в КГГА, я говорил высшему руководству страны: Киев — это ворота большого украинского инвестиционного хаба. Если не показать иностранцам, на что мы способны в Киеве, то глупо рассчитывать на инвестиции в страну.

Я говорил с премьер-министром, с президентом: сделайте Подольский мост под своей эгидой, без участия Кличко. Была внутриполитическая борьба: вдруг Кличко еще решит на президента пойти. Зачем ему помогать? Политика была везде.

Для прихода инвестиций нужно сделать столицу, в которой будет пахнуть деньгами. Если тут пахнет другим, боюсь сказать чем, то говорить об инвестициях не приходится.

Третья проблема — макроэкономика. Я видел, сколько денег Национальный банк выдал на рефинансирование.

— О каком периоде вы говорите?

— Все периоды. Сейчас это более контролируемая ситуация, они просто так не дают. По крайней мере, дают под гарантии.

В кризисные моменты я бы всегда давал деньги на инфраструктурные проекты. Чем это отличается от рефинансирования банка? Банк получил "бабки" и купил валюту — курс тут же взлетел.

Деньги нужно давать с целевым назначением на инфраструктурный проект, чтобы они дошли до последнего рабочего. Он не побежит валюту покупать. При этом ты создаешь рабочие места и улучшаешь бизнес-климат. Без дорог, мостов, инфраструктурных проектов экономику не сдвинешь.

У нас нет госпрограммы инфраструктуры, хотя огромные миллиарды тратятся, например, на Приватбанк. Все страны выходили из кризиса так: брали "бабки" и давали людям работать, но ни в коем случае не давали деньги банкам.

"Укрепление гривни — это преступление против Украины. Конкретное преступление" фото "Зе интервьюер"

— Если бы в кризисное время банкам не давали деньги, на улицу вышли бы сотни тысяч вкладчиков. Это имело бы более серьезные последствия.

— Проблемой "Привата" надо было заниматься 20 лет назад, когда Антимонопольный комитет позволил такую концентрацию в одних руках. Около 50% вкладов по депозитам были в "Привате". Где АМКУ был? Проблема этих банков — отвратительный контроль со стороны НБУ.

О строительном рынке: 90% работают по принципу "пылесосим со всех"

— Как сказались президентские и парламентские выборы на продажах жилья в KAN Development?

— Выборы никак не сказались. Очень сильно могло сказаться введение военного положения. Мгновенно все остановились бы месяца на три.

— Как бы это навредило вашему бизнесу?

— Это мгновенная потеря доверия. Недвижимость не является тем, без чего человек не может жить. Это не хлеб, не соль, не вода. Как только у человека пропадает доверие при любых стечениях обстоятельств, даже субъективных, все, "хана", начинается кризис.

Мы же существуем вопреки неверию в завтрашний день. Почему? В Украине нет никаких инструментов для инвестирования, кроме недвижимости.

Первое — переселенцы, это дало большой толчок рынку недвижимости в Киеве. Второе — отсутствие фондового рынка. Депозиты обложили процентами, надо доказывать, где ты взял деньги. Народ понимает, что легче купить квартиры. Совокупность этих факторов дает возможность недвижимости быть на плаву.

— Как повлияла ситуация на валютном рынке?

— Нам рост курса гривни невыгоден. Растет себестоимость в долларах, все считают в голове в долларах. Когда гривня медленно падает, это хорошо. Для экспортеров, для людей. Плавная девальвация стимулирует спрос.

Я покупаю всякую ерунду в интернете, которая мне не нужна. Люди понимают, что гривня завтра ослабнет, и покупают. Китай понижает курс юаня постоянно, а американцы с ними воюют за это. Почему? Потому что одновременно увеличивается экспортный потенциал.

Укрепление гривни — это преступление против Украины. Причем конкретное преступление, которое должно расследоваться на очень серьезном уровне. Нам это невыгодно.

— "Нам" — это бизнесу?

— Нет, я о стране в целом. Мы стимулируем импорт и уничтожаем экспорт. Ребята, это бред! Посмотрите на таможню: импорт, импорт, импорт — такой ажиотаж. Никто не говорит: "Господа, давайте мы импорт будем придерживать, давайте будем стимулировать наше".

Ведь чем опасен "контрабас"? Ерунда, что в бюджет деньги не поступают, по сравнению с тем, что он угнетает желание предпринимателей делать что-то в Украине. Это главное.

В чем проблема? Существует огромное количество товара, который в Украине на 70-80% валютонезависимый. При покупке плитки, кирпича, цемента, бетона в гривне постоянная цена. Как только гривня поднялась, доллар упал, сразу происходит увеличение бюджета в долларах. Зачем оно мне?

— Какова динамика продаж у KAN Development в 2019 году?

— Мы растем из года в год очень серьезно. Мы сдали почти 250 тыс кв м разной недвижимости. Это такой крутой показатель, я вам скажу. У нас другое кино: мы не являемся показателем рынка. Когда был кризис, мы тоже не падали.

— Насколько вы выросли в 2019 году?

— Процентов на 50, наверное. В объемах производства.

— Вы говорите, что инвестиции в квадратные метры являются альтернативой фондовому рынку и депозитам. Какой процент продаж приходится в KAN Development на инвестиции с целью перепродажи или сдачи в аренду?

— Минимум 10%. Появились канадские и израильские фонды, которые покупают недвижимость. Бизнес такой: покупают квартиры секциями, делают ремонты и сдают в аренду. Они рынок очень сильно "шерстят" в надежде получить супер-скидки. У нас они их не получают, потому что у нас продажи идут хорошо, нам нет смысла демпинговать.

Бывали сделки, когда люди сразу одним ударом покупали 50 квартир. Появилось много инвесторов, которые покупают по две-три квартиры. Мы сами поняли, что надо расширять палитру услуг, и стали делать ремонты под аренду и продажу.

За эти годы пользователь стал гораздо более требовательным. Он видит все, он получает информацию везде. Чтобы идти вперед, ты должен стать этим пользователем — противным, конкретным, самым непримиримым. Вот тогда тебе легче понимать и строить.

Раньше как строили? Построил, продал, все: баба с воза — кобыле легче. Сегодня эта тема не работает. Приходит человек и говорит: "А где школа? А где детский сад? Нету? Все, ребята, до свидания!".

Нельзя у людей воровать время, они поняли: нельзя жить завтра, надо жить сегодня.

"Украинцы не привыкли давать сервис. Надо их приучить, что оказание сервиса — это такая же почетная профессия как доктор" фото "Зе интервьюер"

Чтобы жить сегодня, нужно очень многое менять: садить деревья по восемь метров, создавать свою управляющую компанию. Мы уже не продаем недвижимость коммерческую. Мы создаем свой "тенант-микс" (концепция сочетания торговых помещений. — ЭП) и, грубо говоря, абсолютно четко понимаем, где что должно быть.

Это большие инвестиции. Некоторым арендаторам мы доплачиваем, чтобы они там были. Например, библиотеке мы не можем сказать: "Плати нам аренду". Она ничего платить не будет, у нее, дай Бог, чтобы на коммуналку хватило. А салонам, аптекам, тем, кто высокомаржинальный, — да, пожалуйста, пусть платят больше.

Управляющая компания должна быть своей, украинцы не привыкли давать сервис. Надо их приучить, что оказание сервиса — это такая же почетная профессия как доктор. Если у тебя нет в айфоне программы от управляющей компании, тебе грош цена, ты "ноль". У пользователя все должно быть в одном приложении: коммунальные платежи, охрана, сервис, гости, заказы.

Девелоперы, которые продают одну квартиру и больше ничего, очень быстро уйдут с рынка. Ты должен думать на 50 лет вперед. Если ты не построил свою модель на 50 лет вперед, у тебя нет завтрашнего дня.

— Далеко не все требовательны, вопрос цены все же превалирует. Было немало историй, когда застройщик заявлял строительство детсада, а вырастала еще одна "свечка". И в детальных планах территорий много противоречий.

— С отменой паевого взноса ситуация еще больше ухудшится.

— По-вашему, паевой взнос не надо было убирать?

— Как девелоперу мне хорошо, а как человек, который был первым заместителем главы КГГА, я считаю, что это приведет к большим проблемам завтра.

— Коррупционная составляющая тут все-таки большая.

— В нашей стране знаете какая самая большая проблема? Кричат "серый волк", коррупция — и убивают на корню все хорошее.

Была на Закарпатье свободная экономическая зона, строили завод. Кто-то закричал: "Да вы что, через них сигареты таскают". Вместо того, чтобы "накрутить хвоста" правоохранителям, чтобы они не таскали сигареты, власть сказала: закроем СЭЗ. Закрыли. Завод уехал в Венгрию, выпускает автомобили.

Тут то же самое. Мне выполняли техусловия гораздо большие, чем надо. Я молча их выполнял, развивал инженерную инфраструктуру города. Строил тепловые линии, сети, электросети, дороги, садики. Почему я это делал? Потому что я передам все в город, и мне зачтется паевой взнос — мне все равно эти деньги платить.

После отмены паевого взноса я скажу: "Ребята, извините, мне не надо. Если я строю дом на Троещине, зачем мне в Дарнице ремонтировать какой-то коллектор, с какого перепугу?".

Через три года ситуация закончится тем, что когда придешь строить, они скажут: "Мы не можем тебя подключить, у нас нет мощностей, у нас нет канализации, нет воды, у нас нет дорог, нет детских садов".

Все мэры (городские головы. — ЭП) были против отмены паевого взноса. У них (авторов законопроекта. — ЭП) были благие намерения. Думали, что цена на недвижимость упадет. Не упадет. Цена определяется рынком, а не только себестоимостью.

— Сколько у вас занимал паевой взнос в себестоимости?

— 4% для жилья.

— Почему тогда на 4% не может уменьшиться цена?

— Ты либо зарабатываешь, либо теряешь. Если ты можешь продать за 1 тыс долл, то почему ты должен продавать за 980 долл? Во всем мире так. Социалистическими лозунгами и призывами к ответственности мы ничего не решаем. Любой бизнесмен скажет: "Ребята, с меня тут содрали, тут и тут".

Отмена паевого взноса никак не влияет на стоимость недвижимости, но по городам его отсутствие ударит очень сильно. Это была ошибка, мы к паевому взносу вернемся. Я вам гарантирую.

— Вы сказали, что цены на недвижимость формирует рынок. Какова себестоимость строительства квадратного метра у КАН?

— Себестоимость очень сильно отличается в зависимости от проекта.

— Какой диапазон?

— Я слышал, что есть себестоимость на уровне 500 долл. Никогда такого у меня не было. Если ты соблюдаешь нормы, то в такие деньги нельзя вложиться.

Самое приятное для меня — когда захожу на свой проект, а там бегает какой-то мужик с тепловизором и пытается поумничать. Знаете, есть покупатели такие. Я таким очень рад. Когда он выходит ошарашенный, что не к чему придраться, я говорю: "Ну что?!".

У нас себестоимость выше 800 долл. Это без стоимости денег. Если вкладывать чисто свои деньги, потом считать проценты на них, сколько продано, то рентабельность вроде и не сильно большая. Пока есть возможность — вложил первые два-три миллиона, а потом люди покупают квартиры — инвестируют, то на три миллиона хорошая рентабельность получается.

Надо понимать одну вещь: как только рынок остановился, ты обязан деньги из кармана достать и достроить. Если не достроишь, то получится сразу же кризис. "Элиту-центр" мы все помним.

Многие компании строят финансовую модель, когда в одной копилке складываются деньги со всех проектов. У меня это запрещено всеми нашими инструкциями. У нас каждый проект имеет свой источник финансирования и свой резерв.

— Большая ли часть рынка работает по такому принципу?

— 90% работают по принципу "пылесосим со всех". Пока все хорошо на рынке, проблем нет. Как только рынок остановится, все начнет складываться, как карточный домик.

"750-800 долл — нормальная себестоимость жилья среднего класса" фото "Зе интервьюер"

— В пригороде Киева компании строят жилье бизнес-класса и продают его за 10-15 тыс грн.

— Во-первых, это не жилье бизнес-класса "де-факто". У них нет подключения к сетям, даже септики строят для отвода канализации, что запрещено законом. У них меньше цена входа — нет никакой стоимости земли. Половина из них заканчивает потом плачевно, потому что они себестоимость реально не считают. Они живут на обороте.

Во-вторых, в пригородах Киева нет школ и садиков, инфраструктура никакая: дорог не делают, сетей не делают. Рассматривать себестоимость квартир необходимо в комплексе: с дорогами, сетями, инфраструктурой.

Только внешние сети могут стоить больше 100 долл на кв м, не говоря о внутриквартальных сетях. Строительство детского сада — это 100 долл сверху к стоимости квадратного метра, 70-120 долл стоит ландшафтный дизайн.

Да, может быть, он заплатит за это чуть больше, но психологически он никогда не должен об этом пожалеть. Цена — не главный фактор. Джек Ма еще говорил: если вы не делаете своего потребителя счастливым, у вас нет будущего. Когда человек счастлив, он тянет своих друзей, и реклама уже не нужна, а если он недоволен, репутация тебя убьет.

— 500 долл — это нереально?

— 750-800 долл — нормальная себестоимость жилья среднего класса.

— А качество? Вы же строите из бетона и газоблока, как остальные застройщики.

— На глаз простой человек не может определить качество строительства. Некоторые умники умудряются пенопласт использовать для утеплителя. У нас такое запрещено. Качество окон абсолютно другое, у нас свое производство и очень высокий уровень.

Если вы сэкономили, рама будет тонкая, будет гулять, будет проходить пыль, через некоторое время эти окна будут распадаться, будут перекосы. Так с каждым элементом: двери, сантехника, трубы.

Газоблок и бетон, наверное, те же, но качество кладки совершенно другое. Имеет значение квалификация рабочей силы. Технологически правильная отработка узлов, лифты, подъезды. Так на все набегает.

С помощью тепловизора видно, "свистит" дом или не "свистит". Когда его включаешь, то видишь, где тепло выходит наружу.

У нас в Киеве 90% домов светятся красным цветом, просто греют улицу. Когда народ вытаскивает батарею на балкон, вся система становится разбалансированной.

— Какая доля импорта в строительных материалах?

— 15-20%.

— Остальное делается в Украине?

— Да. Строительство за собой тянет огромное количество других отраслей. Очень много иностранцев построили в Украине заводы по производству тех или иных строительных материалов.

Я большой сторонник индустриальных парков. Многие называют это в какой-то степени "разводиловом". В чем смысл?

Ты говоришь инвестору: "Вот тебе пять лет гарантий, и ты не платишь налог на прибыль". Для него это не такие большие деньги, но психологически он готов на это. Дальше: "Вот тебе за счет муниципалитета или города подключение к сетям". Дальше человек сам за себя отвечает.

Инвестор создает один завод, вокруг него образуется куча поставщиков. Создаются производственные кластеры. Они растут, как на дрожжах. Мы получаем много высокооплачиваемых рабочих мест, а самое главное — мы человека сюда "якорим". Сюда приезжают специалисты, они начинают покупать здесь жилье.

То, что творится у нас в стране, — это какая-то глупость. Самое главное — ее распространяет и правительство.

Я слышу от министра экономики, что у нас все должно быть равное — никаких преференций, никаких льгот, а как тогда инвестор придет? Никто вразумительного ответа не дал.

Все страны так поднимали свои экономики, а вы придумываете велосипед. У них нет ответа, сплошная болтовня ни о чем. Знаете, почему нет ответа? Потому что они исполняют желания наших европейских партнеров.

— Европейские партнеры — это плохо?

— Европейские партнеры — это очень хорошо. Они отстаивают свои интересы и делают абсолютно правильно. Они платят нам грантами за деиндустриализацию нашего государства, которая идет полным ходом уже 28 лет и продолжается.

Единственный способ повернуть это все вспять — дать секторальные программы, специальные льготы для бизнеса. Я сторонник свободных экономических зон, потому что мой бизнес зависит от потребительской возможности населения. Если у них деньги есть, значит, мой бизнес будет нормальным, если у них денег нет, то мне нечего здесь делать.

— На какую статью расходов вы смотрите в первую очередь?

— Конечно, на строительно-монтажные работы, они занимают 80% от общей сметы. Сети — вторая статья. Третья — благоустройство.

Очень большая статья — инфраструктура. Она может быть иногда нерелевантна. Представьте: стоимость школы — 400 млн. Положить ее стоимость на квадратные метры бессмысленно. Мы вынуждено сделали свою сеть общеобразовательных заведений — дошкольных и школьных. Мы ее развиваем как отдельное крыло.

О дефиците кадров и европейских партнерах, которые "выкручивают" свои интересы

— Бизнес все чаще жалуется на проблему с кадрами. Какова ситуация на рынке?

— Тут я могу рассказать вам целую поэму. С рынка кадры взять невозможно, их нужно готовить. В KAN есть своя академия, мы читаем в институтах, в техникумах. Всю технологию.

Строитель – это профессия очень узкая, она сегодня должна быть шире. Я требую от мастера, чтобы он понимал эргономику, концепцию проекта. У меня обязан висеть дизайн-проект на каждой строительной площадке, все должны понимать, какой результат будет в конечном итоге. Девелоперов не готовят, их надо учить, их нет, это большое дело.

Огромная проблема – отсутствие правильного трудового законодательства. Если бы оно у нас было жестче, я бы сделал свой учебный центр. Если я человека научил, то он обязан отработать хотя бы 3 года.

С чем я сталкиваюсь? Я их учу, они через 5 минут сказали – большое спасибо, у соседа платят больше, я ушел. И у тебя руки опускаются.

С Анатолием Антоличем в проекте "Зе Интервьюер". Текст интервью можно прочитать и посмотреть здесь фото Зе интервьюер

— Сколько зарабатывает управляющий менеджер проекта?

— По-разному. Одно дело – сколько ты зарабатываешь и другое – какие преференции у тебя есть. Он может получить жилье, у него дополнительный пакет, возможность участия в бизнесе.

— Десятки тысяч долларов, возможно?

— Та нет. Меньше. У нас же проектов много, и менеджер проекта – это важная роль, но не ключевая. У нас же есть генеральный директор, есть замы.

— Какие зарплаты у каменщиков, штукатуров, прорабов?

— У каменщиков, штукатуров, прорабов зарплаты уже давно больше 500 долларов.

— Чувствуется дефицит рабочих рук? Все же уезжают в Европу работать.

— Огромный дефицит, честно, огромный дефицит.

— Нет ощущения, что дефицит начинает уменьшаться?

— Нет. Он затормозился, но не уменьшился. Грубо говоря, обратного притока точно нет. Но сейчас откроют Германию, и миграционные процессы возобновятся с двойной силой. Они туда быстрее еще, чем в Польшу поедут.

Украинские рабочие – это самые лучшие в мире специалисты. Я говорю как строитель. Я пытался брать турков, таджиков – ребята, небо и земля. Лучше украинцев нету никого. До европейцев сейчас только дошло, что нужно быстро давно открыть границы, дать визы, и чтобы они туда все уехали. Я бы на их месте сделал это гораздо раньше, а они еще умничали, безвиз нам не давали.

— Вы в одном из интервью говорили, что планируете из Средней Азии приглашать рабочих

— Планировали, не получилось. Мы их набрали, официально получали разрешение в министерстве социальной политики. Проблема в чем? Мы думали: как хорошо, они не пьют, мусульмане, работают 12 часов в сутки. Но у них производительность меньше, чем наш за 8 часов делает. А качество и контроль качества – для меня удорожание, я должен контролировать это качество больше.

Если генетически все твои 100 поколений никогда кирпичи не клали, то очень маловероятно, что ты этому научишься. А у нас, если все поколения этим занимались, то, конечно, люди умеют. У нас очень высокопроизводительные люди.

У меня в Польше друзья говорят: слушай, да мы повыгоняли поляков к чертовой матери, взяли украинцев, они в два раза лучше и дешевле в два раза. И меня реально жаба давит.

— Мы можем сравниться с их зарплатами?

— Мы вынуждены будем это сделать. Что является показателем? Покупательная способность населения. То есть мы даем возможность людям зарабатывать. И борьба с ФОПами в этом свете – большая ошибка. Сегодня это ни в коем случае делать нельзя.

Огромное количество бизнесов существует, потому что такая форма налогообложения дала возможность уменьшить свою себестоимость, затратную часть. Ошибочно думать, что если ты сейчас ФОПов нагрузил, и они должны будут платить больше, то этот бизнес так и останется, а власть будет получать больше налогов. Нет, конечно. Бизнес исчезнет.

Предпринимательская жилка, желание работать, предпринимательский порыв – он главнейший в стране. А его убивают. Страна не в состоянии посредством воровства, коррупции правильно перераспределять вот эти налоги.

В бюджет стало денег попадать меньше, но эти деньги зарабатывает бизнес, который их не воруют. Это их деньги, они их вкладывают обратно, ищут квартиры, машины покупают и таким образом экономика растет. Потребление надо стимулировать сейчас.

Параллельно с этим нужно создавать больше производств, чтобы зарплата белая была выше. Для этого нужно высокотехнологическое, высокомаржинальное производство по примеру индустриальных парков или государственных инфраструктурных программ.

Когда мы это наладим, производительность в стране увеличится, ВВП на душу вырастет, тогда можно уже прикрутить немного гайки и ФОПам.

— Вашего бизнеса это как-то касается?

— Нет, моего бизнеса никак. Мы с ФОПами не часто имеем дело. Но я знаю, сколько смежных профессий существует благодаря этой системе.

— То есть, вы идейно не поддерживаете эту инициативу государства? Суть её же не в том, чтобы всех предпринимателей обложить неподъёмными налогами.

— Опять же, эта инициатива происходит под давлением европейских партнеров.

— Мы постепенно подходим к тому, что европейские партнеры нам мешают жить.

— Нет, они своими делами занимаются, они все делают правильно. Я перед ними всеми снимаю шляпу, потому что они в каждом элементе крутят свое кино. Они выдавливают, выкручивают свои интересы.

Но я же уже сто раз говорил, посмотрите на другие страны мира: все страны, которые поднимались из руин, все прошли через льготы. Не было ни одной страны, которая без льгот прошла. Посмотрите на Словакию. Ребята, весь автопром забрали к себе, вы что думаете, им льготы не давали? Да еще какие льготы!

"Чем отличается девелоперский бизнес от банка? Ничем. Ты точно так же берешь у людей деньги, только ты ничего не гарантируешь". фото Зе интервьюер

Об "Укрбуде", партнерах и непрозрачном строительном рынке

— В одном из интервью вы сказали, что 80% владельцев собственников девелоперских компаний неизвестны.

— Да, это так. Мы не отрегулировали строительную отрасль. Например, вы вложили в банк деньги. Там президент правления, учредители банка, во-первых, известны. Во-вторых, они несут личную гарантию за то, что если там кто-то что-то украл, их потом будут догонять по всему миру.

Чем отличается девелоперский бизнес от банка? Ничем. Ты точно так же берешь у людей деньги, только ты ничего не гарантируешь. При этом за многими компаниями волей-неволей стоят какие-то там чиновники, прокуроры, еще кто-то там – любые люди, которые, в принципе, не должны там стоять.

Когда, не дай Бог, случится кризис, и все может рухнуть, к кому люди придут? Я вам расскажу, к кому – к Кличко и Зеленскому.

— Бытует мнение, что многие используют строительный бизнес для отмывания и легализации денег, добытых незаконным путем?

— Нет, это неправда.

— Если много "кэша", например, непонятного происхождения.

— Что ты сегодня сделаешь за "кэш"? Все материалы все равно пробиваешь официально, НДС платишь. Я не знаю, как вы, но я не очень понимаю, что такое "отмывать" деньги.

— Сейчас, у всех на слуху "Укрбуд". Какой-то негативный сценарий с этой компанией может возыметь эффект домино?

— Вы себе даже не представляете, какой. Конечно. Я не понимаю до конца, что там происходит, но я очень хочу, чтобы это все-таки разрешилось нормально.

(Интервью состоялось 4 декабря, до всех ключевых событий вокруг компании "Укрбуд", после которых стало известно, что "Киевгорстрой" достроит объекты компании – ЭП)

— Вы знаете владельца сети ресторанов Tarantino Дмитрия Федотенкова, который стал одним из новых инвесторов "Укрбуда"?

— Нет, я его не знаю. Слышал, что ресторатор, но честно, с ним не знаком.

— У нас есть информация, что он приходил к киевским застройщикам знакомиться и искать финансирование. К вам не приходил?

— Ко мне нет, но ко многим приходил. Я знаю, что приходил и Максим Микитась ко многим людям, не только к застройщикам. Речь шла о продаже отдельных проектов.

Но я в этом процессе не участвовал, мне неинтересно. Я никогда в жизни не возьму ни одного проекта "Укрбуда", они мне не нужны. У меня другой подход и мы вообще на разных полюсах.

— После смены власти есть ощущение, что изменились сферы влияния между разными группами на рынке?

— Пока этого никто не понимает, во-первых. Во-вторых, непонятна ситуация в Государственной архитектурно–строительной инспекции. Я вообще не понимаю, что происходит. У меня скоро подходит период, когда надо будет сдавать документы в эксплуатацию, а в ГАСИ 80% отказов всем лепят.

Я не очень понимаю, это что за тенденция такая: конкурс не проведен, руководителя конкретного нету, что творится непонятно. Если они считают, что в бардаке можно что-то сделать, то я не согласен с этим. Должен быть какой-то порядок, понимание и стабильность.

В ужасе думаю, что сейчас отдам документы и мне тоже будет отказ. 20 очередей сдал – все нормально, а тут мне сейчас придумает что-то. Волнуюсь по этому поводу.

— К ГАСИ всегда было много вопросов. Ее считают "черной дырой". Как у вас отношения с ГАСИ складывались?

— Нельзя никогда рубить и называть "черным" или "белым". У нас в стране нет ничего черного и ничего белого, везде есть где-то положительные и какие-то отрицательные моменты. Если девелоперы захотят по декларационному методу действовать в разрешительной системе, ничего хорошего не будет. Будет просто сплошное вранье и будут строить все, кто что хочет, будет просто а-ля Войцеховский, сразу говорю.

С другой стороны, ни один проект нельзя сделать, выполняя каждый пункт по нормам. В этой сфере все равно нужны умные компромиссы. Во всем мире так. Если соседи не согласны со строительством, или общественная организация хочет, чтобы на месте дома был парк, все равно должны быть компромиссы и закон.

— Вы слышали о том, что в ГАСИ пытались поставить смотрящим от Офиса президента Сергея Кучера?

— Не слышал про какого-то "смотрящего". Более того, я точно знаю, что там сейчас не сформированная команда , никаких смотрящих, мне кажется, там нету. Если бы там был смотрящий, то отказов, наверное бы, не было.

"У меня уже нет практически никаких партнеров. Их несколько человек всего. Я поменял свою политику в этом направлении". фото Зе интервьюер

— Вы знакомы с Андреем Ваврышем (бывший чиновник КГГА, CEO Saga Development. – ЭП)?

— Конечно знаком. Он работал в КГГА, когда я был первым замом Кличко. Мне там подчинялись все, и он в том числе.

— Про него много разных историй рассказывают, как он работал. Нет ощущения, что его влияние усилилось сейчас?

— Я не вижу, честно говоря, где он может влиять.

— У него хорошо пошел бизнес, он быстрее начал строить.

— Слушайте, ну, молодец.

— Не выглядит так, что эти успехи Вавриша могут быть связаны с его дружбой с Андреем Богданом (глава Офиса президента. – ЭП)?

— Не знаю, это их вопросы, откуда же я знаю? Любой человек мог заходить на земельные участки. Ему, наверное, кто-то поверил и отдал площадки.

— По поводу финансирования ваших строек. Где вы берете деньги, чтобы запустить проект?

— Я сам не бедный человек, скажем так.

— Вы свои средства вкладываете?

— Конечно, есть свои средства. Иногда беру у партнеров. Мы так строим, что мне много денег на проект не нужно. Я вкладываю несколько миллионов (долларов. – ЭП) и потом мы начинаем продавать.

Вопрос в другом: есть ли у меня резервы достроить? Есть. Либо договоренность, что под проценты деньги возьму и дострою. Либо с банком соглашение, что он меня прокредитует. Либо у меня четкий баланс площадей. Я некоторым людям могу непроданные квартиры отдать, но стройку закончу. Но деньги с проекта до ввода в эксплуатацию мы не забираем .

— У вас были общие проекты с тем же Василием Хмельницким?

— Делаем сейчас UNIT.City и UNIT.Home. Я считаю, что бомба-проект.

— Раньше вы говорили, что не хотели бы рассказывать о всех своих партнерах. Почему? Они не хотят афишировать свои инвестиции?

— Нет, сейчас у меня уже нет практически никаких партнеров. Их несколько человек всего. Я поменял свою политику в этом направлении.

— Это потому, что у вас больший запас прочности появился?

— Абсолютно верно.

Партнерство – это же наука, очень серьезный процесс, изматывающий, тяжелый. Все умничают, все хотят рассказать, что они умнее тебя. Боятся, что их обманут. И ты все время должен сдавать какие-то анализы. Мне это осточертело очень, честно говоря.

— Если есть возможность работать без партнеров, то лучше ею воспользоваться?

— Мой совет – да. А еще лучше с банком работать. Это экономически самый выгодный вариант. Проблема, что у нас это не самые дешевые деньги – 21%. Я не знаю, что надо делать, чтобы этот процент выдержать.

— А с какими банками вы сотрудничаете?

— С Ощадбанком в основном, Альфа банком.

— Некоторые ваши стройки помогал запускать Степан Черновецкий?

— Было такое, да. Но это не мои стройки, это его стройки.

— Под вашим девелопментом?

— Да, под моим девелопментом, абсолютно верно.

— Какие это стройки?

— В "Комфорт таун" есть деньги Степана Черновецкого, скажем так. Он один из инвесторов. Больше нигде нет. При этом, я не являюсь и никогда не являлся инвестором "Комфорт тауна".

— Вы с Вадимом Столаром были партнерами в проекте 101 Tower.

— Он вышел давно оттуда, в 2014 году еще.

— То есть, вы бизнес-партнерами сейчас не являетесь?

— Нет, сейчас не являюсь.

— Вы с ним общаетесь?

— Конечно, но редко – раз в два месяца.

О зеленых зонах, отвратительных высотках, "никаких" киевских набережных и "ценных жуках"

— Как, по-вашему, Киев должен развиваться? За счет уплотнения или застройки новых территорий?

—Самая большая проблема – когда города начинают бесконтрольно расти в сторону, потому что транспортная и социальная инфраструктура не успевает за ростом города. Это огромные деньги.

Почему Манхэттен строится вверх? Потому что концентрация людей позволяет это делать. Но инфраструктура – больницы, детские сады, что угодно – обязано быть. Та же дорога не может строится в пустоте, вокруг нее надо делать инфраструктуру.

Развитие инфраструктуры должно быть четко синхронизировано с количеством людей, которые там живут. Например, строительство метро экономически обосновано при 140–180 тысячи людей живущих вокруг одной станции . Если дороги с мостами строят, то вдоль них должна быть обязательно инфраструктурные объекты , а так же общественные, производственные здания, жильё .

В противном случае мы будем экспансию делать в регионы, а для этого нужно еще больше вкладывать в сети. При строительстве дорог и мостов надо прокладывать коридоры для канализации, воды, тепла, электроэнергии.

"Высотка – это не синоним плохого здания. Во всем мире – наоборот. Главное – концентрация людей на единицу площади". ФОТО ЗЕ ИНТЕРВЬЮЕР

— Уплотнение города может быть органичным? Лицо города – это тоже один из вопросов, о котором постоянно говорят, что Киев изуродован высотками, непонятными зданиями.

— Киев изуродован плохими высотками, отвратительными с точки зрения их архитектурных особенностей. И, может, места, на которых они стоят, неправильно выбраны. Но высотка – это не синоним плохого здания. Во всем мире – наоборот. Главное – концентрация людей на единицу площади.

Я сторонник комфортной и низкоэтажной среды. Проекты где много высоток создают не совсем комфортную среду для жизни, нет достаточной освещенности, сильные турбулентные потоки воздуха.

— Где вы находите участки для застройки?

— Ищем. Честно говоря, проблема. Участков много, но, как правило, это неработающие предприятия. Свободных участков не осталось абсолютно.

— При Черновецком все раздали?

— Не знаю. Я сам очень мало отводил земли. Меня либо приглашали в проект в виде девелопера, как вот в случае с "Комфорт таун", либо я с кем-то шел, у кого эта земля была.

Но посмотрите на огромные территории заводов, те же "Большевик", "Теличка" – огромный потенциал. То же самое – водные и прибрежные зоны. Проблема, на мой взгляд, сегодня есть с "прибрежною захисною смугою"

В мире все самые крутые объекты недвижимости, общественные, не частные, находятся вдоль рек и озер. Все визитные карточки городов, начиная от Лондона, Гамбурга и заканчивая Барселоной – известны именно этим. А у нас существует закон, по которому 100 метров, будь любезен, не трогай.

Не понимаю, почему эта земля находится в сфере водного фонда. Вы знаете, зачем защитная полоса? Чтобы уберечь водные артерии от воздействия сельскохозяйственных земель, от грязи нитратов, фосфатов и всякой химии, которая стекает туда.

Нам срочно надо менять законодательство, тогда Киев станет намного лучше. "Мертвая" набережная бесит, если честно. Это большой потенциал. А если брать область – это еще и строительство коттеджных городков, инфраструктурных объектов.

Этот потенциал не был использован в Крыму. Всякие "умники" рассказывали, что ничего нельзя строить, а партийные функционеры сперли себе по 6 соток, построили себе дачки и ездили туда отдыхать. Почему же не сделать было сделать как турки? Продать участки вдоль берега по 1 евро и застраивать пятизвездочными отелями.

Где бы сейчас Крым был? Вы думаете, был бы сейчас в России? Никогда в жизни. Как только зашли бы туда иностранные инвесторы, о его экспансии никто не говорил бы.

— Почему приостановился проект "Жемчужина Днепра"?

— Этого проекта никогда не было как такового. Ребята пришли ко мне с идеей – есть земля, если Подольский мост построится, то как вы смотрите на этот проект. Я считаю, что проект бомбический был бы. Я считаю, что он лучший просто, трудно даже представить.

— Но там же уникальная природа.

— Во-первых, не слушайте этот бред. Никакой уникальной природы там нет. Есть затапливаемая территория, на которой не может быть уникальной природы. Там есть ряд сосен, которые ребята обозначили – их трогать не будут. А та чащоба, молодняк, который там есть, ничего не несет за собой. По проекту бы засаживали территорию крутыми растениями.

А за этим популизмом что стоит? Есть 40 дачников, которые хотят там жить, и чтобы там всегда была окраина Киева. Ребята, изменилось время, государство потратило миллиарды долларов (на строительство Подольского моста. – ЭП). Вы считаете, мост построили, чтобы на дачах продолжали люди жить без какого-либо соседства? Это же эгоизм чистейший.

Я считаю, что проект там мог быть классный – в мире ничего такого не было. Если этот вопрос опять поднимут, мы готовы общественности представить проект, я готов его защищать. Да, из-за горе-строителей и очень активных общественников это превратилось в какую-то войну.

Причем я никогда не был на стороне, скажем, "Укрбуда" в вопросе "Солнечной брамы". Я Микитасю лично говорил, когда был первым замом: "Ты занимаешься ерундой. Построй лучше две высотки по 50 этажей, но сделай парк перед водой не закрывай вид людям и тебе благодарны будут".

Активисты говорят: не трогайте прибрежную зону, миллиарды вкладывайте, но не сюда – тут мы будем на рыбалку ходить. В центре Киева. Это неправильный подход.

Нельзя прибрежную зону частными строениями занимать – согласен. Но полезное общественное пространство, набережные, рестораны, бары, пляжи благоустроенные, спортивные сооружения делать надо.

Вы посмотрите на набережную на Оболони. Она же никакая, но как люди к ней тянутся. То есть даже она притягивает людей, хотя сделана через одно место.

"Я Микитасю лично говорил, когда был первым замом: "Ты занимаешься ерундой. Построй лучше две высотки по 50 этажей, но сделай парк перед водой не закрывай вид людям и тебе благодарны будут". ФОТО ЗЕ ИНТЕРВЬЮЕР

— Там теперь есть парк "Наталка".

— Нет, "Наталка", кстати, очень приятное место. Набережная рядом с ней. Аналог любого города швейцарского, немецкого возьмите, какие там набережные?! Все обустроено, люди сидят, люди с водой на "ты". И не только когда жарко, но когда и холодно. Можно спокойно находиться и осенью там.

А у нас одно и то же. Мы хотим там сделать заказник, чтоб туда никто не ходил, и разводить там ценные породы жуков. Супер! Но, господа, давайте все-таки как-то спустимся на землю. Не только там вы живете.

— Эта земля в урочище Горбачиха находится в аренде у вашей фирмы или связанной с вами фирмы?

— Нет, это не моя фирма, мы не связаны .

— Фирма "Будівельний міжгалузевий альянс", у которой участок в аренде, была зарегистрирована по адресу Рыбальская, 22. Там же, где и раньше была зарегистрирована КАН Девелопмент.

Среди акционеров компании Александр Бодюк и Дмитрий Тимофеев, которые были связаны с КАН Девелопмент и ликвидированной "КАН Строй".

— Я точно этим не занимаюсь. Это мои друзья, с которыми я много лет дружу. Мы договаривались, что они покупают землю, а мы за свои деньги делаем проект. Мы его сделали.

Юридически это со мной никак не связано, а с точки зрения договоренностей – связано, да. С точки зрения моих финансовых обязательств: если там будет все нормально, я готов финансировать туда свои деньги.

— В прошлом году продлили еще на 10 лет аренду этого земельного участка.

— Да, и они платят, мама не горюй, за аренду. Уже 10 млн долларов заплатили. Если не ошибаюсь, миллион в год.