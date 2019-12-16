Президент "Київміськбуду" про добудову будинків "Укрбуду": Проблем з владою не буде, ми "свої"

У "Київміськбуду" не повинно виникнути проблем з добудовою ЖК "Укрбуд Девелопмент" в контексті браку дозвільної документації, земельних ділянок з нецільовим призначенням і невигідних судових рішень.

Про це заявив президент холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір на пресконференції.

"Київміськбуд в своєму роді сам є містом, частиною того, що повинно допомагати. Звертаючись до міських та державних структур, ми звертаємося як "свої", а не як приватна структура", – заявив Кушнір.

Він додав, що КМБ не просив від держави жодних гарантій.

"Ми розуміємо, що затягувати ситуацію далі нікуди, розмовляти про "гарантії" нема коли, потрібно допомагати людям", – сказав Кушнір.

На питання про можливі проблеми з судовими рішеннями не на користь забудовника президент Київміськбуду заявив: "Будемо судитися, будемо вигравати, будемо доводити, що ми праві".

За словами Кушніра, найближчим часом будуть введені в експлуатацію 5 об'єктів: житлові комплекси Пектораль, Сонячна рів'єра, Новомостицький, Харківський, Гармонія. Решта 19 ЖК – наразі "заморожені".

Процес передачі ЖК на баланс Київміськбуду може зайняти деякий час.

"Укрбуд недавно передавав проект Інтергал-буду (мова йде про ЖК Sky Avenue – ред). Цей проєкт передавався протягом двох місяців", – заявили в КМБ.

Терміни здачі об'єктів в експлуатацію будуть відтерміновуватися.

"Розуміти, на який термін будуть змінені дати, будемо знати після вивчення документації", – сказав він.

Кушнір додав, що ці терміни можуть становити "рік-півтора-два".

За словами Кушніра, найбільш проблемним будівництвом Укрбуду на сьогоднішній день є ЖК "Чарівне місто".

Половина житлових комплексів "Укрбуд девелопмент" є збитковими, але загальне позитивне сальдо всіх комплексів становить 3-4 мільйони гривень.

"Київміськбуд" використає нерозподілений прибуток за останні 10 років і залучить кредити в державних банках для добудови понад 20 житлових комплексів компанії "Укрбуд девелопмент".

Нагадуємо:

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

Раніше журналісти ЕП об'їздили всі будмайданчики житлових комплексів, які будуються під брендом "Укрбуд Девелопмент".

Станом на листопад будівельні роботи на більшості ЖК були або повністю припинені, або там знаходилося 5-10 будівельників.

Активні роботи велися на ЖК Sky Avenue (який відійшов до компанії "Інтергал-Буд"), ЖК "Чарівне місто" (спільно з Perfect Group), ЖК Edelweiss House (спільно з Edelburg Development) і ЖК La Manche.

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Олександр Колесніченко, ЕП