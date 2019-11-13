Вавришу дозволили забудувати сповзаючий схил на Печерську висотками

ТОВ "МК 8" забудовника Андрія Вавриша отримало дозвіл на будівництво 24-поверхових висоток на зсувонебезпечному схилі в центрі Києва, хоча Генеральний план столиці дозволяє там будівництво втричі нижчих будинків.

Про це йдеться в матеріалі Марії Землянської для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

У 2007 році Київрада віддала в оренду ТОВ "Інноваційна будівельна компанія" земельну ділянку за адресою вул. Вільшанська 2-6. На цій ділянці фірмі дозволили збудувати житловий комплекс "Печерський бастіон". Це – схил на Печерську, який після початку будівництва почав сповзати на житлові будинки.

У 2013 року суд за позовом прокуратури визнав договір оренди недійсним, але пізніше фірма виграла суд і поновила оренду після закінчення її строку.

У вересні 2019 дозвіл на будівництво на цій ділянці отримало "МК 8", у якої земля була в суборенді. Фірма зареєстрована наприкінці 2018 року, ще у липні її керівником був нинішній нардеп від "Слуги народу" Вадим Струневич.

Після парламентських виборів 2019 року "МК 8" зуміла не тільки взяти в суборенду землю на Печерську, але й розробити та затвердити проект забудови в ДАБІ. Заплановано збудувати висотки на 24 поверхи з офісами та торговими центрами на зсувонебезпечному схилі. Почати планують з будинку на дві секції.

За словами експерта Георгія Могильного, в поданих в ДАБІ документах відсутній основний проект робіт: інформація про те, яким чином будуть укріплювати під будинком пагорб, перепади висоти по якому досягають 30 метрів. Подані документи та їх затвердження зроблені за кілька днів.

Серед основних порушень:

відсутність проекту забудови;

невідповідність генеральному плану, адже на цій ділянці можна зводити будинки не вище 8 поверхів;

самозахоплення додаткової території для організації будівництва, адже реально в оренді – 2,3 га, а в поданих документах мова йде про 23 га.





Зберігати будівельні матеріали забудовник збирається у дворах місцевих мешканців. Там же передбачено і проїзд будівельної техніки.

Ще в лютому 2013 року Департамент містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації, яким керував тоді Андрій Вавриш, видав містобудівні умови та обмеження, які дозволили всупереч Генеральному плану будувати висотки на згаданій ділянці. Пізніше Віталій Кличко звільнив Вавриша нібито через корупцію.

Нинішній керівник "МК 8" Сергій Софієв – менеджер Андрія Вавриша. Останній сам це підтвердив. Засновником фірми є АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Атлон", яким керує людина з орбіти Вавриша – Андрій Овсій.

Нагадуємо:

У липні мер Києва Віталій Кличко заявляв, що Богдан намагався підпорядкувати його "своїм людям" – гендиректору компанії "SAGA Development" Андрію Вавришу, або гендиректору холдингу "1+1 Media" Олександру Ткаченку.

Вавриш один з найбільших забудовників в столиці, засновник і керівник компанії "Сага Девелопмент".

У серпні Богдан і "куратор від Зеленського" Вавриш провели три дні і День Незалежності зокрема у Франції, на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенко і Анни Огренчук.