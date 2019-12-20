Закон про бурштин: що саме він змінює

Верховна Рада 19 грудня підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №2240 про врегулювання видобутку бурштину. Він, зокрема, встановлює кримінальну відповідальність за незаконний видобуток та вводить єдиний дозвіл на розвідку.

Згідно із документом, запроваджується механізм резервування земельних ділянок для потреб надрокористування до початку проведення аукціону чи конкурсу. Вводиться єдиний дозвіл на розвідку з правом видобутку бурштину на 5 років на ділянки до 10 га через електронні аукціони ProZorro. Початкова ціна продажу на аукціоні спецдозволу на видобуток бурштину становитиме 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34000 грн) за 1 га землі.

Також встановлюється кримінальна відповідальність за незаконний видобуток, збут, придбання, передачу, переписання, переробку корисних копалин, законність яких не підтверджується відповідними документами. Кримінальна відповідальність передбачена і за ухилення від рекультивації земель.

Законопроєктом пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 240, за якою незаконний видобуток, збут, придбання і перевезення бурштину каратиметься штрафом від штрафом від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис - 170 тис грн). Також може застосовуватись обмеження волі на термін від 2 до 3 років або позбавлення волі на той самий термін із конфіскацією майна. Ті самі дії, вчинені повторно або у великих розмірах, або на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років із конфіскацією майна. Сприяння посадової особи з використанням службового становища - позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Водночас видобування корисних копалин з використанням обладнання, яке не пройшло відповідно до закону обов'язкову сертифікацію, тягне за собою штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів для громадян, і 200-300 - для посадових осіб. Якщо ж особа, яку протягом року оштрафували за таке ж порушення, вчинила його повторно, на неї наклауть штраф від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів (5100 - 10 200 грн).

Верховна Рада також прийняла за основу урядовий законопроект №2241 з поправками до Податкового кодексу про зниження ставки рентної плати на видобуток бурштину з 25% до 10%. Законопроєкт підтримали 266 народних депутатів.

Нагадаємо:

12 серпня президент Володимир Зеленський відвідував Житомирську область. На нараді з місцевою владою, зокрема, розглядали питання незаконного видобутку бурштину.

На зустрічі Зеленський попросив звільнити керівників поліції у 9-районах та очільників СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях через причетність до схем із незаконного видобутку бурштину.

У вересні Зеленський доручив розробити проєкт закону про видобуток бурштину і прийняти відповідний закон до грудня 2019 року.

Економічна правда