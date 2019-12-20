Закон про бурштин: що саме він змінює
Верховна Рада 19 грудня підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №2240 про врегулювання видобутку бурштину. Він, зокрема, встановлює кримінальну відповідальність за незаконний видобуток та вводить єдиний дозвіл на розвідку.
- Згідно із документом, запроваджується механізм резервування земельних ділянок для потреб надрокористування до початку проведення аукціону чи конкурсу.
- Вводиться єдиний дозвіл на розвідку з правом видобутку бурштину на 5 років на ділянки до 10 га через електронні аукціони ProZorro.
- Початкова ціна продажу на аукціоні спецдозволу на видобуток бурштину становитиме 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34000 грн) за 1 га землі.
Також встановлюється кримінальна відповідальність за незаконний видобуток, збут, придбання, передачу, переписання, переробку корисних копалин, законність яких не підтверджується відповідними документами. Кримінальна відповідальність передбачена і за ухилення від рекультивації земель.
- Законопроєктом пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 240, за якою незаконний видобуток, збут, придбання і перевезення бурштину каратиметься штрафом від штрафом від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис - 170 тис грн).
- Також може застосовуватись обмеження волі на термін від 2 до 3 років або позбавлення волі на той самий термін із конфіскацією майна.
- Ті самі дії, вчинені повторно або у великих розмірах, або на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років із конфіскацією майна.
- Сприяння посадової особи з використанням службового становища - позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.
- Водночас видобування корисних копалин з використанням обладнання, яке не пройшло відповідно до закону обов'язкову сертифікацію, тягне за собою штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів для громадян, і 200-300 - для посадових осіб.
- Якщо ж особа, яку протягом року оштрафували за таке ж порушення, вчинила його повторно, на неї наклауть штраф від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів (5100 - 10 200 грн).
Верховна Рада також прийняла за основу урядовий законопроект №2241 з поправками до Податкового кодексу про зниження ставки рентної плати на видобуток бурштину з 25% до 10%. Законопроєкт підтримали 266 народних депутатів.
Нагадаємо:
12 серпня президент Володимир Зеленський відвідував Житомирську область. На нараді з місцевою владою, зокрема, розглядали питання незаконного видобутку бурштину.
На зустрічі Зеленський попросив звільнити керівників поліції у 9-районах та очільників СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях через причетність до схем із незаконного видобутку бурштину.
У вересні Зеленський доручив розробити проєкт закону про видобуток бурштину і прийняти відповідний закон до грудня 2019 року.
Економічна правда
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