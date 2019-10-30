"Слуга народу" пропонує суттєво здешевити розмитнення "євроблях"

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Ковальов пропонує спростити умови ввезення транспортних засобів на митну територію України, знизивши ставки акцизного податку.

Про це йдеться у тексті законопроєкту, зареєстрованого на офіційному сайті Верховної Ради.

Законопроєктом пропонується тимчасово, протягом 180 календарних днів з дня набрання чинності, не враховувати віковий коефіцієнт у формулі, за якою визначаються ставки акцизного податку для транспортних засобів, легкових автомобілів та інших моторних транспортних засобів.

Крім того, пропонується на постійній основі призупинити дію норми, що передбачає застосування коефіцієнтів до ставок акцизного податку:

для транспортних засобів, що використовувалися з 5 до 8 років, - коефіцієнту 40;

для автомобілів, що використовувалися понад 8 років, - коефіцієнту 50.

Зазначається, що згадані норми поширюватимуться лише на транспортні засоби, що ввезені на митну територію України до дня набрання чинності цього законопроєкту як закону.

Також законопроєктом пропонується виключити транспортні засоби з переліку підакцизних товарів з 2021 року.

"З 1 січня 2021 року, в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом... виключення з переліку підакцизних товарів "автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб та більше, транспортних засобів для перевезення вантажів", - йдеться у пояснювальній записці.

За словами автора, прийняття вказаного проєкту закону сприятиме "створенню правових передумов" для розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, ввезених раніше на митну територію України, а також "комплексному врегулюванню питання доступності для українців … вживаного транспорту з метою врахування інтересів усіх верств населення".

Нагадуємо:

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни, передбачені законами.

У грудні 2018 року було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

Пільговий режим оформлення "євроблях" завершився 22 лютого 2019 року, за цей час українці оформили 218 тис. транспортних засобів і сплатили до бюджету 13,6 млрд грн.

За офіційними даними ДФС, станом на 25 листопада минулого року в Україні перебувало близько 640 тисяч авто, які потребували розмитнення.

У вересні Рада відтермінувала на 3 місяці штрафи за нерозмитнені "євробляхи".

За найскромнішими оцінками, в Україні залишається понад 300 тис транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

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Олександр Колесніченко, ЕП