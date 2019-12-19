Рада не підтримала черговий законопроєкт про легалізацію гральних ігор 

Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.



За відповідний законопроєкт проголосували лише 213 нардепів, 88 виступили проти. Депутати повернули проєкт закону на доопрацювання в профільний комітет.

Законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу президент доручив ухвалити до нового року.

17 жовтня Кабмін вніс до парламенту свій законопроєкт про повернення азартних ігор в законодавче поле. З того часу в парламенті з'явилися ще сім альтернативних законопроєктів.

В профільному комітеті фінансів вирішили, підготувати доопрацьований законопроєкт який врахував усі зауваження, він отримав номер 2285-д.

Законопроєкт передбачає регулювання роботи казино (заокрема, онлайн), букмекерських пунктів, лотерей та створює спеціальну Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор, яка буде видавати ліцензії учасникам ринку.

Також закон передбачає створення в Державному бюджеті спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту та культури, куди будуть направялтися кошти отримані з ліцензій.



Згідно з пояснювальною запискою законопроєкт 2285-д пропонує легалізувати та встановити правила для 6 видів грального бізнесу:



- для казино діятиме вимога розміщуватися виключно на території готелів категорії "п’ять зірок" з відповідним номерним фондом для різних території (в столиці номерний фонд має бути вищим, в регіонах менше - ЕП), площа таких закладів повинна складати не менше 500 квадратних метрів;

- для букмекерів законопроект встановлює спеціальні вимоги щодо грального обладнання та його сертифікації.

- для онлайн-казино впроваджується сертифікована обов’язкова онлайн система моніторингу, та вимога мати веб-сайт в доменній зоні UA. Також власники онлайн-казино повинні надати можливість гравцям установлювати добровільні обмеження витрат грошей і часу;

- для гральних автоматів обмежується кількість – до 40 000. право на розміщення автоматів реалізується за допомогою електронних аукціонів з прив’язкою до території, а також встановлюються вимоги для залів гральних автоматів.

- для лотерей передбачається три ліцензії на випуск та проведення лотерей. Як заявлено у пояснювальній записці законопроєкту така практика застосовується в багатьох країнах Європейського Союзу та інших іноземних країнах для стимулювання розвитку ринку лотерей.

- для онлайн-покеру, встановлюються вимоги до приміщень та спеціальні правила проведення покерних турнірів.

Законопроєктом також встановлюється заборона щодо зовнішньої реклами, окрім вивісок, а також встановлюються обмеження на всі інші види реклами.

Читайте також: Легалізація грального бізнесу: чому план Зеленського валиться

"Грають вони — виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес

Економічна правда