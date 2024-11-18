Новини 18 листопада: відключення світла, ціни на нафту ростуть, ліквідація наслідків атаки РФ

Про ліквідацію наслідків атаки РФ: Енергетикам вдалося відновити подачу електроенергії у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях, найскладніша ситуація на Одещині.

Про відключення світла: У вівторок, 19 листопада, в Україні будуть застосовані графіки обмеження споживання електроенергії.

Про проєкт держбюджету: Комітет з питань бюджету Верховної Ради ухвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання і вніс фінальні правки.

Про пошкодження кабелю зв’язку: Підводний кабель зв'язку Фінляндії з Німеччиною розірвано, розслідування причин розриву триває.

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Про ціни на нафту: У понеділок ціни на нафту підвищилися після загострення бойових дій між Росією та Україною протягом вихідних, однак на них тиснуло побоювання щодо попиту на пальне в Китаї.

Про Укроборонпром: 18 листопада 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств.

Ексклюзив ЕП

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Вячеслав Климов, "Нова пошта": Тиск на бізнес змінює формати, але не припиняється

Співзасновник "Нової пошти" Вячеслав Климов розповідає, як компанія готується запускати власний банк, чому "Укрпошта" – не конкурент, і коли цивільні літаки можуть повернутися в українське небо.