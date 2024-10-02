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Новини 2 жовтня: заправки Коломойського купив новачок, нові повістки з QR-кодом

Середа, 2 жовтня 2024, 21:00 - Віктор Волокіта

Про нові повістки: Міноборони хоче запровадити новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код: їх запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність.

Про нафту: Міністр енергетики Саудівської Аравії попередив, що ціни на нафту можуть впасти до $50 за барель, якщо країни-члени ОПЕК+, які порушують домовленості, не дотримуватимуться узгоджених обмежень на виробництво.

Про нове держпідприємство: В Україні почало працювати нове державне підприємство "Адміністратор містобудівного кадастру на державному рівні". 

Про мінімалку: Підвищення мінімальної заробітної плати на 100 грн коштувало б для бюджету 2025 року 5,3 млрд грн, збільшення соціальних стандартів заморожено через обмежений ресурс.

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В офіційних документах розраховують, що людина має бути в змозі прожити на 3 тисячі гривень, при цьому Мінсоцполітики вважає реальним прожитковим мінімумом 9 тисяч гривень.

Ексклюзиви ЕП

Хто і для чого купив 245 колишніх АЗС Коломойського? Інтервʼю з власником компанії-переможця аукціону

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На ринку пального з'явився новий гравець: компанія "Макс енерго ресурс". У бліц-інтерв'ю її власник розповів ЕП про мотиви купівлі понад двох сотень заправок, плани їх розвитку та причетність до олігархічних груп.

"Чоловіча" справа? Опікунами у 80% випадків стають військовозобов'язані

У 2023-2024 роках кількість справ про призначення опікуна зросла більш ніж вдвічі: за півтора року ЕП нарахувала близько 13 тис. таких судових рішень. У 80% випадків догляд за недієздатними особами покладався на чоловіків.

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Економічна правда
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