Новини 15 жовтня: взимку Україна очікує масові обстріли, У Дії запустять "Цифровий рекрутинг"

Про обстріли. Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду.

Про армію. Міністерство цифрової трансформації планує впровадити експериментальний проєкт із рекрутингу громадян в електронній формі через застосунок "Дія".

Про електроенергію. Сертифікація "Укренерго" як незалежного оператора не завадить імпорту електроенергії з ЄС взимку.

Про Київську ГЕС. "Укргідроенерго" вирішило скасувати тендер на юридичні послуги в арбітражній справі щодо руйнування Росією Каховської гідроелектростанції і провести консультації з урядом.

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Про ціни на електроенергію. Якщо тарифи на електроенергію для населення вирішать підвищити, то вони можуть зрости до 6-7 гривень за кіловат.

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"Я професіонал з ухвалення непопулярних рішень у цій країні": Гетманцев про підвищення податків та детінізацію



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Голова податкового комітету парламенту пояснює, чому депутати вирішили підвищувати військовий збір, а не ПДВ, і як детінізація економіки принесла бюджету 100 млрд грн.

"За гроші" стало складніше та дорожче: як отримати посвідчення водія в Україні



Аби мінімізувати корупційні ризики, МВС змінило правила складання екзаменів для отримання посвідчення водія. Як тепер це зробити?