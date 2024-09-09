Новини 9 вересня: продаж lifecell та "Датагруп-Volia", Угорщина качатиме нафту РФ через Україну

Про Нацбанк. Національний банк із 10 вересня послаблює низку валютних обмежень, щоб підтримати обороноздатності країни, роботу українських підприємств та ядерного страхового пулу.

Національний банк України (НБУ) встановив нові обмеження на операції за кордоном із використанням платіжних карток українських банків з 10 вересня.

Про Google. Підтвердження нового акаунта в Google за допомогою російського мобільного номера зараз неможливе.

Про відключення світла. Якщо не буде нових ракетних атак по енергетиці України, то найближчий час пройде без відключень світла.

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Про транзит нафти РФ Україною. Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. уклала угоду, яка забезпечить безперервне постачання російської нафти через трубопровід, що проходить через територію України.

Про продаж lifecell та Volia. Інвестиційна компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксавʼє Ньєля закрила транзакцію із купівлі українського оператора lifecell та провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia".

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Була наша – стала ваша: як держава втратила 1400 гектарів землі під Києвом



Сотні гектарів цінної державної землі перетворилися на котеджне містечко під Києвом. Історія типової схеми, якій не може дати раду держава.