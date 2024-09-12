Новини 12 вересня: запуск синьої гілки метро у Києві, відключення світла

Про "мегават Зеленського". З анонсованого "Гігавата Зеленського" в Україні побудовано лише близько 60 МВт. Йдеться про заяву президента Володимира Зеленського про намір побудувати у 2024 році до 1 гігавата газової маневреної генерації, яку він зробив у червні.

Про метро у Києві. У четвер 12 вересня відновлено повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки" синьої гілки метро Києва.

Про графіки. У Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях вводять графіки стабілізаційних відключень.

У Києві та 16 областях запровадили графіки відключення світла - до кінця доби четверга 12 вересня обмежуватимуть 1 чергу споживачів.

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У п'ятницю 13 вересня застосування графіки відключення світла не прогнозують.

Про світло взимку. За холодної погоди взимку відключення світла будуть, навіть якщо реалізують всі плани з ремонту об'єктів генерації.

Про АЕС. Подальші російські удари по енергомережі України можуть призвести до надзвичайної ситуації на одній із трьох робочих атомних електростанцій, які досі контролюються Києвом.

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Ексклюзиви ЕП:

Володимир Кудрицький: Мета мого звільнення – перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики

Колишній голова "Укренерго" про причини свого звільнення, людину, яка тепер одноосібно відповідає за енергетику країни, побудову захисту енергетичних об'єктів та сценарії відключення світла взимку.