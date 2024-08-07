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Новини 7 серпня: втрата 3 мільярдів на родовищі, поступка влади по підвищенню податків 

Середа, 7 серпня 2024, 21:00 - Віктор Волокіта

Про Сахалінське родовище: Держгеонадра повернула "Укрнафтобурінню" ліцензію по Сахалінському родовищу. ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" починає відновлення своєї роботи.

Анулювання ліцензії в грудні минулого року на видобуток газу у Сахалінському родовищі призвело до збитків, які можуть оцінюватися приблизно в 3 мільярди гривень.

Ексвласники Сахалінського родовища подали до суду на скасування арешту майна.

Про податки та АЗС: Пропозиція про запровадження авансового внеску з податку на прибуток для роздрібних торговців пальним в урядовому законопроєкті №11416 про підвищення податків підлягає доопрацюванню.

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Про опитування: 20% опитаних українців взагалі не можуть або не готові працювати.

В Україні лише 15% опитаних схвалюють залучення жінок на чоловічі професії.

Про бронювання: На 7 серпня в Україні є 700 ІТ-компаній, які отримали статус критично важливих для функціонування економіки та можуть бронювати працівників. Ще у липні таких компаній було 575.

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Економічна правда

Укрнафтобуріння податки опитування
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