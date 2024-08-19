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Новини 19 серпня: заброньованих майже мільйон, графіки відключення світла

Понеділок, 19 серпня 2024, 21:00 - Артур Крижний

Про monobank19 серпня о другій годині ночі припинилася безпрецедентна DDOS-атака на monobank.

Про податки. Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт з підвищенням низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився. 

Про бронювання. Наразі близько 930 000 військовозобов'язаних українців заброньовані від мобілізації, а вже за тиждень ця кількість перетне межу в 1 млн.

Про Харків. На сесії міської ради підприємців Харкова звільнили від податків на нерухомість, на землю та сплати єдиного податку для ФОП 4 групи.

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Про енергетику. У вівторок 20 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть з 16:00 до 24:00.

"Укренерго" фіналізує будівництво першої черги антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об’єкті компанії.

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На них тримається інтернет. Як боротьба за дата-центри стала новою "холодною" війною

З розвитком штучного інтелекту росте навантаження на центри обробки даних. Як вони перетворилися на стратегічний ресурс, контроль над яким дозволяє контролювати світ?

податки енергетика війна Monobank
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Економічна правда
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