Новини 19 серпня: заброньованих майже мільйон, графіки відключення світла

Про monobank. 19 серпня о другій годині ночі припинилася безпрецедентна DDOS-атака на monobank.

Про податки. Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт з підвищенням низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився.

Про бронювання. Наразі близько 930 000 військовозобов'язаних українців заброньовані від мобілізації, а вже за тиждень ця кількість перетне межу в 1 млн.

Про Харків. На сесії міської ради підприємців Харкова звільнили від податків на нерухомість, на землю та сплати єдиного податку для ФОП 4 групи.

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Про енергетику. У вівторок 20 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть з 16:00 до 24:00.

"Укренерго" фіналізує будівництво першої черги антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об’єкті компанії.

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На них тримається інтернет. Як боротьба за дата-центри стала новою "холодною" війною

З розвитком штучного інтелекту росте навантаження на центри обробки даних. Як вони перетворилися на стратегічний ресурс, контроль над яким дозволяє контролювати світ?