Новини 8 липня: допомога "Охматдиту", скасування "дня без відключень" 

Про зруйнований "Охматдит": Внаслідок ракетного удару росіян у Києві зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", є загиблі та постраждалі.

Бізнес, державні компанії, банки включилися в допомогу "Охматдиту". Зокрема, "Укрзалізниця" надасть прихисток на лаунж-зонах вокзалу та відвезе, куди потрібно, усі родини, які перебували в "Охматдиті", ПриватБанк виділяє 3 млн грн на закупівлю обладнання та медикаментів, UNITED24 і monobank запустили збір на 100 мільйонів грн.

Про електроенергію: Через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання енергетики скасували "день без відключень" для областей України.

У вівторок 9 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд країни працює над тим, щоб польські вугільні електростанції виробляли енергію для потреб України.

Про підстанції: У Києві внаслідок російської атаки повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК.

Про оборонні закупівлі: Уряд на час воєнного стану дозволив не публікувати інформацію про закупівлі на потреби оборони, а також не оголошувати розташування підприємств-постачальників.

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