Новини 22 липня: реструктуризація зовнішнього боргу, пусті автосалони 

Про борг: Україна домовилася з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу.

Вартість українських єврооблігацій, які торгуються на західних біржах, зросла на 13-20% після новин про те, що уряд досяг угоди з кредиторами про реструктуризацію.

Про авто: Ініціатива уряду про введення 15% військового збору при купівлі нового авто викликала небувалий ажіотаж на авторинку. 19 липня і першу половину 20 липня з автосалонів покупці викупили всі автомобілі, автосалони пусті.

Про "Охматдит": Благодійний фонд "Охматдит – Здорове дитинство" оголосив тендер на ремонт фасаду та внутрішнього опорядження лікарні, яка постраждала внаслідок російської ракетної атаки 8 липня.

Реклама:

Про акцизи на пальне: У податковому комітеті парламенту створили робочу групу, яка має розробити законопроєкт щодо зниження акцизів на пальне для сільгосптехніки.

Про санкції України проти "Лукойла": Угорщина та Словаччина звернулись до ЄС з проханням допомогти переконати Україну відновити транзит великого російського постачальника нафти "Лукойл" до Східної Європи.

Словаччина погрожує припиненням постачання пального, Угорщина – зупинкою експорту електрики

Реклама:

Ексклюзиви ЕП

Дефолту не буде. Як Україна домовилася зменшити борг на чверть

Україні формально вдалося уникнути дефолту. Частину боргів країни спишуть, але більшість залишиться і повертати їх доведеться через десять років.

Кремль готується заблокувати Youtube. Що чекає на популярний відеохостинг у Росії

Невдовзі найвідоміший у світі відеохостинг YouTube може перестати працювати в РФ. Для чого Кремлю його блокувати?

Економічна правда