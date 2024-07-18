Новини 18 липня: реструктуризація боргу, збільшення податків, заборони вимикання світла

Про світло: Кабмін запровадив норму, за якою не будуть відключати світло у прифронтових зонах та поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

"Укренерго" послабило обмеження електроенергії на п'ятницю

Про збільшення податків: Уряд готується прийняти законопроєкт про підвищення ставок військового збору.

Про борг: Після першого раунду, коли не було досягнуто згоди, Україна проведе другі переговори щодо реструктуризації боргу на 20 млрд дол.

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Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє уряду призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року.

Про УЗ: Пасажири "Укрзалізниці" скаржаться, що купити квитки на маршрути за популярними напрямками стало значно важче. В УЗ кажуть, що причина цьому – високий попит у піковий сезон.

Про акциз: Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.

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Ексклюзиви ЕП

Треба фінансувати війну. Які податки зростуть

Які податки збирається підвищити уряд і кому доведеться заплатити більше, аби країна могла вистояти у війні проти Росії?

У Житомирі та Вінниці менше вимкнень світла ніж у решти міст. Як їм це вдалося?

"Зелена" енергетика змінила статус рятівниці природи на спосіб виживання громад. Як фінансувати та лобіювати встановлення місцевої генерації?

Економічна правда