Новини 18 липня: реструктуризація боргу, збільшення податків, заборони вимикання світла
Про світло: Кабмін запровадив норму, за якою не будуть відключати світло у прифронтових зонах та поблизу кордону з Росією та Білоруссю.
"Укренерго" послабило обмеження електроенергії на п'ятницю
Про збільшення податків: Уряд готується прийняти законопроєкт про підвищення ставок військового збору.
Про борг: Після першого раунду, коли не було досягнуто згоди, Україна проведе другі переговори щодо реструктуризації боргу на 20 млрд дол.
Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє уряду призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року.
Про УЗ: Пасажири "Укрзалізниці" скаржаться, що купити квитки на маршрути за популярними напрямками стало значно важче. В УЗ кажуть, що причина цьому – високий попит у піковий сезон.
Про акциз: Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.
Ексклюзиви ЕП
Треба фінансувати війну. Які податки зростуть
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Економічна правда