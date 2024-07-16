Новини 16 липня: енергетичне обладнання без мита та ПДВ, проблеми "Української броні"
Про світло: На одному з енергооб’єктів України вийшло з ладу обладнання - енергетики збільшили обсяги обмежень і запровадили аварійні відключення у 7 областях.
У середу в окремі години вимикатимуть до 70% споживачів одночасно.
Про бізнес: Український бізнес очікує уповільнення ділової активності, прогнозує поліпшення інфляційної та погіршення курсової динаміки.
За перше півріччя 2024 року українці відкрили понад 148 тисяч ФОПів, що на 11% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Відкриття компаній зросло на 5,6%.
Про енергетику: Верховна Рада проголосувала за звільнення від мита та ПДВ обладнання для енергетики, яке ввозиться в Україну.
Про БЕБ та "Українську бронь": БЕБ заблокувало роботу виробника бронежилетів "Українська броня" через підозру у несплаті податків. При цьому постачальники, які можуть виробляти бронежилети, не в змозі повністю покрити попит.
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