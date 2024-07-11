Новини 11 липня: восени можуть скасувати графіки, Данія купить Україні 18 САУ "Богдана"

Про реструктуризацію. Власники українських єврооблігацій висловлюють дедалі більше невдоволення процесом реструктуризації державного боргу України. Зокрема, їх спантеличує відсутність розуміння щодо подальшої долі ВВП-варантів.

Про "Богдану". Данія розкрила, що в її пакеті для замовлення українській оборонці є закупівля 18 САУ "Богдана".

Про західну допомогу. Українська влада переконала західних союзників законтрактувати вітчизняні оборонні заводи. Вироблену військову техніку поставлять Силам оборони.

Про графіки відключення світла. Дефіцит електроенергії почне зменшуватися через 10 днів, а з кінця липня - початку серпня можна очікувати менших відключень, але за умови відсутності нових обстрілів енергетики.

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Якщо не буде масованих обстрілів енергетики, то у вересні-жовтні є шанси уникнути відключень світла.

У пʼятницю 12 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

Про комунальні борги. Загальний борг киян за спожиті послуги гарячого водопостачання та опалення становить понад 6,2 млрд грн, а за послуги постачання холодної води та водовідведення – близько 1,2 млрд грн.

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Про заборону сигарет. Від 11 липня 2024 року з полиць магазинів мають зникнути ароматизовані цигарки, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них.

Ексклюзиви ЕП.

Через недостатнє фінансування замовлень з боку держави вітчизняні виробники зброї працюють на третину своїх потужностей. В уряді вирішили зменшити цей розрив коштами міжнародних партнерів. На скільки їм це вдається?

Попри велику війну влада наважилася ухвалити трирічну декларацію, у якій закріплені не лише основні макроекономічні показники, а й рамки наступних бюджетів країни. Якими вони будуть?