Новини 5 червня: США готові надати Україні $50 мільярдів кредиту, 300 мільйонів євро від ЄБРР на підтримку енергетики

Про кредит під прибуток росактивів. США готові надати Україні кредит у розмірі $50 млрд, який буде погашатися прибутками від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити санкції проти Москви на невизначений термін.

Про гроші від ЄБРР. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає, що ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України.

Про відключення світла. Через російські обстріли генерації України, до зими мешканці країни, ймовірно, проводитимуть більшу частину дня без світла.

У четвер, 6 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

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Про оборонний завод. Канадський виробник бронеавтомобілів планує інвестувати десятки мільйонів доларів у нове українське підприємство.

Про "Одеську кіностудію". "Одеська кіностудія" через неефективні управлінські рішення керівництва та бездіяльність акціонерів стала збитковою і ризикує припинити своє існування.



Ексклюзив ЕП

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Бронетехніка, власний завод та повернення біженців. Як канадська Roshel заходить в Україну

Канадська компанія спершу виготовляла броньовані автомобілі для комерційних потреб. Тепер в Україні доопрацьовані версії Senator беруть активну участь у бойових операціях. Усе настільки серйозно, що компанія відкриває в Україні завод.

Вдарити російськими активами по агресору. Як використати заморожені мільярди Кремля?

Пішов третій рік, як сотні мільярдів російських активів мертвим вантажем лежать в західних юрисдикціях. Як їх використати проти агресора?