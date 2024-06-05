До зими українці можуть проводити значну частину дня без світла - FT

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Через російські обстріли генерації України, до зими мешканці країни, ймовірно, проводитимуть більшу частину дня без світла.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Перша кампанія повітряних бомбардувань Росії взимку 2022-2023 років була спрямована на електричну мережу країни, яку, за словами чиновників та експертів, можна було відносно легко відновити. Але останні обстріли зосереджені на теплових та гідроелектростанціях, які буде набагато складніше і дорожче відремонтувати, відбудувати чи замінити.

"Один український урядовець описав суботній удар (1 червня - ЕП) як "руйнівний", тоді як інший зазначив, що, ймовірно, до зими мешканці проводитимуть більшу частину дня без світла", - пише газета.

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Раніше повідомляли, Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наслідки російських атак на енергетику країни довгострокові, і тому економія буде частиною повсякденного життя в наступні роки.

З початку повномасштабного вторгнення Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до 20 ГВт.

Економічна правда.