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ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетики – Шмигаль

Середа, 5 червня 2024, 16:20 - Віктор Волокіта

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає, що ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України.

Про це повідомляється на Урядовому порталі. 

"Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети — забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України", — зауважив Шмигаль.

Так, як зазначається в повідомленні, кошти підуть державним енергетичним компаніям "Укренерго", "Укргідроенерго" та "Укранафта" на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.

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Нагадаємо:

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.

Економічна правда

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