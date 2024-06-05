У четвер світло знову вимикатимуть всю добу по всій країні згідно графіків

У четвер, 6 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів", підкреслили в "Укренерго".

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Нагадаємо:

На середу, 5 червня, дефіцит в енергосистемі теж прогнозувався упродовж усієї доби.

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Економічна правда