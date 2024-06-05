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Канадська Roshel побудує в Україні оборонний завод: компанія розповіла деталі

Середа, 5 червня 2024, 10:12 - Богдан Мірошниченко

Канадський виробник бронеавтомобілів планує інвестувати десятки мільйонів доларів у нове українське підприємство.

Про це йдеться у матеріалі "Економічної правди".

За словами генерального директора компанії Романа Шимонова, рішення про відкриття підприємства в Україні вже прийнято. Компанія розраховує інвестувати "десятки мільйонів доларів" та створити "сотні" нових робочих місць. Завод буде орієнтовано як на український, так і на європейський ринок.

"Україна має потужну інфраструктуру, яка залишилась з розпаду СРСР, і не вся вона використовується ефективно. У вас є дешева електрика, робоча сила, виробничі ланцюги, які зараз вибудовуються, багато людей з вищою освітою. Набираючи українців на роботу, ми бачимо велику різницю, порівняно з вихідцями з інших регіонів, де немає культури виробництва", – зазначив Шимонов. 

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200 співробітників компанії є вимушеними переселенцями з України. За словами Шимонова, багато з них хочуть повернутись додому. Roshel розраховує влаштувати частину з них на новому українському підприємстві. 

Головним продуктом компанії є бронеавтомобіль Senator, яких поставлено в Сили оборони вже 1140 штук. Україна отримує ці машини від партнерів, а також купує за власні кошти.

Детальніше читайте у тексті: Бронетехніка, власний завод та повернення біженців. Як канадська Roshel заходить в Україну

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Економічна правда.

війна виробництво ВПК Україна Канада
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