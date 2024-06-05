Бронетехніка, власний завод та повернення біженців. Як канадська Roshel заходить в Україну

Канадського виробника бронетехніки Roshel можна назвати частиною українського оборонно-промислового комплексу (ОПК). Кожен другий бронеавтомобіль цієї компанії відправляють до ЗСУ чи інших силових відомств, а третина працівників на її заводах є вимушеними переселенцями з України.

У Сили оборони Roshel відправив уже 1140 машин Senator, що робить їх однією з найпоширеніших моделей бронеавтомобіля на російсько-українській війні. За два роки канадська фірма обросла в Україні партнерами та зв’язками, а її продукція – неабияким бойовим досвідом.

Зовсім скоро компанія стане частиною української оборонки вже юридично та приноситиме користь вітчизняній економіці. Roshel планує інвестувати десятки мільйонів доларів у свій завод в Україні та навіть повернути на нього частину українських мігрантів з Канади.

Генеральний директор Roshel Роман Шимонов переконаний, що майбутнє підприємство зможе не тільки конкурувати на українському ринку з місцевими виробниками, але й продавати бронемашини у Європу, приносячи в Україну валюту.

Як Roshel підкорював український ринок

Роман Шимонов жив в Ізраїлі, був військовим, але 12 років тому переїхав до Канади. У 2016 році він заснував там компанію Roshel, яка модернізовувала автопарки, продавала інкасаторські та броньовані машини. Новий виробник доволі швидко опанував ринок сусідніх Сполучених Штатів.

Клієнтами Roshel є абсолютно різні американські структури. Поліція Техасу, Державний департамент, Прикордонно-митна служба та навіть NASA. Як виявилось, дослідникам космосу теж потрібні бронеавтомобілі, щоб захищати своїх космонавтів та технології на сотні мільйонів доларів.

Бронеавтомобілі Roshel закуповували навіть в NASA фото defensearchives.de

Фірма також має клієнтів з Канади, Ізраїлю та різних транснаціональних компаній. До 2022 року Roshel щорічно виробляла 1200 машин, включно з інкасаторськими. Зараз же планує збільшити випуск до 2000.

Звідки таке різке зростання виробництва бронемашин здогадатись не важко. Запит на них у Силах оборони України величезний – їх використовують для медичної евакуації, переміщення особового складу, доставки вантажів та навіть штурмів. А купувати їх готові як західні партнери, так і Україна за власні кошти.

Перші вісім машин зі складів Roshel придбав для українців уряд Канади у перші ж тижні великої війни. Згодом закупівлю ще 70 штук профінансувала Чехія. Senator тоді позиціонували як машини для евакуації та перевезення персоналу, і аж ніяк не для бойових умов.

Щоб закріпитися на українському ринку, Senator повинен був змінитись. З броньовика для космонавтів та мирних американських міст машина мала перетворитись на справжню бойову одиницю, здатну постійно їздити багнюкою і під обстрілами.

Для цього Шимонов направив своїх людей в Україну, які б збирали відгуки операторів, фотографували та робили звіти для головного офісу.

Уже через рік Roshel презентувала Senator у версії МРАПу, тобто повноцінного фронтового автомобіля. Раніше компанія подібне не робила. За словами Шимонова, машина перетерпіла тисячі різних змін у конструкції, у порівнянні з базовою версією.

Roshel у версії МРАП фото i0.wp.com

МРАП Senator – військовий броньовик на базі цивільного Ford F550. Через свою доступність та надійність це найбільш популярне шасі для створення бронеавтомобілів. На таких же фордах "Українська бронетехніка" робить свої "Новатори", а НВО "Практика" – машини "Козак-5".

"Сенатори" у варіанті МРАП пройшли випробування захисту за стандартами НАТО та мають сертифікати STANAG 2. Це означає, що вона витримує влучання 7,62 міліметрового патрона з 30 метрів, підрив на 6 кг вибухівки та падіння 155 міліметрового фугасного снаряда у 80 метрах. Більше витиснути з бронемашини на цивільному шасі дуже важко. Якщо взагалі можливо.

Після підриву бронекапсула Senator залишилася цілою фото army-technology.com

МРАП Senator сьогодні є головним продуктом компанії. Менш захищену цивільну версію броньовика для України також модернізували – посилили мости, додали протимінні сидіння та змінили двигун на менш "екологічний", щоб була можливість його заправляти звичайним армійським дизелем.

Україна має на озброєнні і цивільний, і воєнний варіанти цих авто. Деякі з них переробляють на командно-штабні машини.

Як і про будь-який бронеавтомобіль, відгуки військових про Senator можна знайти різні: і схвальні, і критичні. Але щоб отримати хорошу репутацію та зайняти місце на ринку важливі не лише характеристики машин, а й спроможність швидко їх ремонтувати. Для цього Roshel знайшов партнерів та розгорнув в Україні великі майстерні для ремонту та модернізації сотень одиниць бронетехніки.

Сильною стороною Roshel є і великі запаси. Компанія постійно тримає на зберіганні 100 броньовиків, тож з моменту замовлення вже за місяць може доставити їх в Україну.

Схоже, що у Генштабі канадську машину вважають потрібною, а виробника – достатньо надійним, оскільки Міноборони купує його продукцію напряму, разом з українськими "Козаками" та "Новаторами". Щоправда, більшість канадських броньовиків Україні все ж таки постачають за рахунок західних партнерів.

Сьогодні на заводах Roshel щомісячно збирають 140 броньовиків, половину з яких відправляють в Україну. Станом на кінець травня 2024 року уже поставлено 1140 бронемашин.

Тисячний Roshel для України

Завдяки українському ринку та набутому досвіду на великій війні Roshel отримала потенціал зростання й почала активно інвестувати. У березні 2024 року компанія оголосила про виділення 65 млн дол на будівництво нової штаб-квартири та промислового об’єкта в Канаді.

Виробник також не приховує плани експансії у США та ЄС. Наприклад, Roshel намагається перехопити контракт Німеччини на 400 бронемашин для України, тому що місцева компанія FFG зриває терміни постачань.

У розмові з німцями Шимонов одразу пішов з козирів: запропонував створити підприємство на території Німеччини, наголосив на вдвічі меншій ціні його броньовиків та наявності великих запасів, завдяки яким частина машин може одразу рушити в Україну.

Що відповіли німці Шимонов не розповідає, але Німеччина – це не єдина можлива точка входу на європейський ринок. Зокрема Roshel планує відкрити підприємство в Україні, щоб виробляти вже тут броньовики для вітчизняного ринку, а згодом експортувати їх в інші країни.

Яким буде українське підприємство Roshel

Конкурувати на українському ринку канадцям буде непросто. За словами директора "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса, вітчизняні виробники здатні самотужки задовольнити потребу ЗСУ в бронеавтомобілях, а коштують вони на 20-30% дешевше за імпортні. Українські конструктори так само близькі до фронту й постійно покращують свій продукт.

Але Roshel конкуренції не боїться. За словами Шимонова, рішення про локалізацію виробництва в Україні уже прийняте. Більш конкретні деталі він не розкриває, однак компанія розраховує інвестувати "десятки мільйонів доларів" та створити "сотні" нових робочих місць на новому підприємстві.

Завод Roshel у Канаді Фото mil.in.ua

Окрім близькості до основного оператора, компанія бачить в Україні сприятливий бізнес-клімат для побудови оборонних підприємств та подальшої експансії на європейський ринок.

"Україна має потужну інфраструктуру, яка залишилась з розпаду СРСР, і не вся вона використовується ефективно. У вас є дешева електрика, робоча сила, виробничі ланцюги, які зараз вибудовуються, багато людей з вищою освітою. Набираючи українців на роботу, ми бачимо велику різницю, порівняно з вихідцями з інших регіонів, де немає культури виробництва.

Після війни Україна посяде центральне місце у регіоні, і у неї вкладатимуть гроші. Ті компанії, які зможуть тут закріпитись, стануть максимально конкурентноспроможними на європейському ринку", – зазначив Шимонов.

Що таке працювати з українцями Roshel знає не з чуток. 200 з понад 500 співробітників компанії є вихідцями або тимчасовими переселенцями з України.

Так склалось, що компанія зараз активно набирає нових співробітників, а українці після переїзду в Канаду шукали роботу. Серед них виявляється безліч технічних спеціалістів, які потрібні на заводах Roshel.

Засновник компанії Роман Шимонов фото i0.wp.com

"У нас є працівник з України, який з початку вторгнення задіяний у виробництві бронеавтомобілів. Після атаки на одне з українських міст його матір евакуювали саме на нашій машині. Таким чином коло замкнулося", – розповідає Шимонов.

За його словами, багато українських співробітників висловлюють бажання повернутись на Батьківщину й бути корисними тут. Частина з них зможе влаштуватись на новому українському підприємстві.

Щодо можливих російських ударів по новому заводу у компанії ставляться свідомо – готові робити все, щоб ворог не дізнався як влаштовані виробничі ланцюги.

Шимонов розповів, що щойно компанія почала працювати в Україні, одразу почала отримувати дивні пропозиції. "Ми отримуємо багато листів та дзвінків, мовляв нас із кимось познайомлять або дадуть якусь можливість. Але ми ведемо перемовини лише з офіційними представниками у письмовому вигляді", – сказав він.

Чи це аферисти, чи то реальні представники певних груп чиновників – невідомо. Але Roshel дає зрозуміти, що вестиме бізнес за стандартами західних країн.

Довідка. За інформацією канадської газети National Post, колишній менеджер компанії Антон Сестріцин після звільнення звинуватив керівництво Roshel у сплаті хабаря українському чиновнику для сприяння в укладенні одного з контрактів. ЕП перепитала про цей випадок. Шимонов відповів, що канадська влада після скандалу провела аудит компанії, і у підсумку не виявила порушень, а проти Сестріцина подали зустрічний позов за наклеп.

Спочатку ЗСУ отримує західну техніку, а потім компанія-виробник починає її обслуговувати на місці та зрештою будує тут свій завод. За такою схемою в Україні відкриється ще не одне західне оборонне підприємство.

Щоб утримати ці інвестиції, влада повинна захищати українські оборонні заводи не тільки від російських ракет, але й від необґрунтованих обшуків, розкриття даних та корупційних історій.