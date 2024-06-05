"Одеська кіностудія" із зайвими витратами на 400 мільйонів ризикує припинити існування – аудитори

"Одеська кіностудія" через неефективні управлінські рішення керівництва та бездіяльність акціонерів стала збитковою і ризикує припинити своє існування.



Про це йдеться у висновку Південного офісу Державної аудиторської служби України за результатами аудиту фінансової діяльності компанії.



Аудитори встановили, що за останні п’ять років через неефективні управлінські дії та рішення кіностудія недоотримала доходів або втратила таку можливість, а також здійснила зайві витрати на загальну суму понад 400 млн грн.



Зокрема, досі не проведена державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – земельні ділянки ПрАТ "Одеська кіностудія", що розташовані в елітній зоні Одеси на узбережжі Чорного моря загальною площею 6,62 га.

"Таке зволікання може призвести до безповоротної втрати кіностудією цих земель, первісна вартість яких складає понад 61 млн грн.", - йдеться в повідомленні.



Крім того, не проведення переоцінки вартості майна, що належить кіностудії, призвело до заниження вартості її активів на майже 200 млн гривень.



Значні проблеми кіностудії пов’язані з доходами від авторських прав на свою продукцію.

Наприклад, під час аудиту встановлено, що Державне агентство України з питань кіно передало приватній структурі ТОВ "Фірма Будущеє" виключні майнові авторські права на використання національної культурної спадщини та загальнодержавної власності України – Фільмофонду, створеного ДП "Одеська кіностудія художніх фільмів" у період з 1955 по 1991 роки.

Всього нараховується 269 картин, серед яких загальновідомі фільми: "Д’Артаньян і три мушкетери", "Пригоди Електроніка", "Місце зустрічі змінити не можна", "Діти капітана Гранта" тощо. Внаслідок чого "Одеська кіностудія" не отримала додаткових надходжень на суму майже 13 млн грн.



"Окремою проблемою залишається отримання доходів від роялті, які є значно меншими, ніж собівартість створених протягом п’яти останніх років компанією фільмів. Така ситуація може завдати збитків на суму понад 40 млн гривень", - зробили висновки аудитори.

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Економічна правда