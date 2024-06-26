Новини 26 червня: санкції проти Білорусі, голова ПриватБанку йде з посади

Про санкції проти Білорусі. Країни Європейського Союзу погодили в середу пакет санкцій проти Білорусі, повідомили дипломати ЄС і Бельгії, щоб спробувати перекрити шлях до уникнення обмежень щодо Росії.

Про ПриватБанк. Голова правління ПриватБанку Герхард Бьош залишає посаду.

Про відключення світла. У четвер 27 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

Про ЗАЕС. Призначений окупантами заступник директора захопленої Запорізької атомної електростанції Єдуард Атакіщєв допомагає військовим вивозити зі станції незадіяне обладнання.

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Про 1 ГВт Зеленського. Прогноз щодо встановлення до 1 ГВт газової маневреної генерації - реалістичний і підтверджений чіткими конкретними проєктами: наразі вже є декілька десятків МВт, заявили в Міненерго.

Ексклюзив ЕП

iPhone більше не в моді: чому молодь обирає дешеві кнопкові телефони

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Людство поступово рухається до того, з чого все починалося. Втомлені від гортання стрічки в смартфонах користувачі дедалі частіше обирають дешеві та прості телефони.

ЕП зібрала представників банків, бізнесу та держави на Банківському форумі: про що домовилися

Як банківський сектор справляється з викликами під час війни, чи очікувати його активізації для підтримки бізнесу та яким чином держава допомагає в цьому. Окремо – про енергетику.