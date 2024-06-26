У четвер графіки відключення світла діятимуть протягом доби

У четвер 27 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"27 червня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.

В разі змін енергетики оперативно проінформують про це.

Реклама:

Читайте також: Як пережити зиму з відключеннями електроенергії. Інтерв'ю з енергоекспертом

Гігават Зеленського. Чи реальні плани будівництва маневрової генерації до зими

Нагадаємо:

Реклама:

Якби України вдалося повернути ЗАЕС до енергосистеми, то обмеження практично не знадобилися, але без станції дві зими в українців гарантовано діятимуть графіки світла.

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

Економічна правда.