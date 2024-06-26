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Герхард Бьош йде з посади голови ПриватБанку

Середа, 26 червня 2024, 14:14 - Артур Крижний , Ярослав Вінокуров

Голова правління ПриватБанку Герхард Бьош залишає посаду.

Про це повідомив співрозмовник ЕП у фінустанові.

Офіційне рішення має невдовзі оголосити наглядова рада банку. Крім цього, вона має оголосити конкурс на обрання нового голови правління.

Бьош виконуватиме обов'язки керівника ПриватБанку до моменту обрання нового голови правління та завершення усіх пов'язаних з цим процедур.

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Неофіційно причиною відставки співрозмовники ЕП у банку називають невідповідність завдань, які ставилися Бьошу, фактичній реальності. Зокрема, коли його обирали на посаду голови правління найбільшого українського банку, то серед завдань озвучували підготовку до приватизації. Водночас в умовах війни, цей процес поставили на паузу.

Нагадаємо:

Наглядова рада "ПриватБанку" призначила Герхарда Бьоша новим головою правління.

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17 найбільших банків України під час Банківського форуму "Економічної правди" підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.

Економічна правда.

Приват фінанси банки
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