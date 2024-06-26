Міненерго про 1 ГВт Зеленського: декілька десятків МВт на сьогодні вже є

Прогноз щодо встановлення до 1 ГВт газової маневреної генерації - реалістичний і підтверджений чіткими конкретними проєктами: наразі вже є декілька десятків МВт.

Про це у коментарі Суспільному заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Відповідаючи на запитання, чи можливо встановити до 1-го ГВт потужності, Колісник запевнив, що це можливо, і відповідна програма робіт та відповідні заходи здійснюються.

"На сьогодні є встановлені вже відповідні об'єкти в окремих областях. Наш прогноз до 1 ГВт встановлення потужності - він реалістичний, підтверджений чіткими конкретними проєктами", - сказав заступник міністра.

Реклама:

"Ми можемо сказати, що декілька десятків МВт на сьогодні вже є, вони встановлені, декілька сотень МВт в стадії підключення, із встановленням з чіткими датами. Тому в сукупній кількості ми бачимо, що до 1 ГВт (1 ГВт - 1000 МВт - ред.) точно матимо встановлену розподільчу генерацію", - резюмував Колісник.

Нагадаємо:

11 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна за допомогою партнерів має намір побудувати у 2024 році до 1 гігавата газової маневреної генерації та ще 4 гігавати у найближчі роки.

Реклама:

Читайте також: Гігават Зеленського. Чи реальні плани будівництва маневрової генерації до зими