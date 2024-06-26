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Російський керівник Запорізької АЕС допомагає військовим РФ вивозити обладнання

Середа, 26 червня 2024, 14:03 - Артур Крижний

Призначений окупантами заступник директора захопленої Запорізької атомної електростанції Єдуард Атакіщєв допомагає військовим вивозити зі станції незадіяне обладнання.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За повідомленнями місцевих, відряджений з Ростова Атакіщєв відповідає за підписання фіктивних угод щодо передання "незатребуваного" майна станції на потреби окупантів, а також їх розміщення на території.

"Сам він постійно пересувається в оточенні військових й майже не з’являється в Енергодарі, переважно перебуваючи в Москві. Вся діяльність Атакіщєва підпорядкована національному центру управління "оборони" рф. Це є черговим свдіченням того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт", - повідомляють у Центрі.

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Нагадаємо:

За останній тиждень в Енергодарі внаслідок атак безпілотників було зруйновано дві підстанції "Луч" і "Радуга", що призвело до тривалого знеструмлення міста, але не вплинуло на електропостачання Запорізької АЕС.

Станом на червень прямі збитки "Енергоатома" через окупацію Запорізької атомної електростанції перевищили 210 млрд грн.

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Економічна правда.

ЗАЕС Росія війна
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