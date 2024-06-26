Російський керівник Запорізької АЕС допомагає військовим РФ вивозити обладнання

Призначений окупантами заступник директора захопленої Запорізької атомної електростанції Єдуард Атакіщєв допомагає військовим вивозити зі станції незадіяне обладнання.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За повідомленнями місцевих, відряджений з Ростова Атакіщєв відповідає за підписання фіктивних угод щодо передання "незатребуваного" майна станції на потреби окупантів, а також їх розміщення на території.

"Сам він постійно пересувається в оточенні військових й майже не з’являється в Енергодарі, переважно перебуваючи в Москві. Вся діяльність Атакіщєва підпорядкована національному центру управління "оборони" рф. Це є черговим свдіченням того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт", - повідомляють у Центрі.

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Нагадаємо:

За останній тиждень в Енергодарі внаслідок атак безпілотників було зруйновано дві підстанції "Луч" і "Радуга", що призвело до тривалого знеструмлення міста, але не вплинуло на електропостачання Запорізької АЕС.

Станом на червень прямі збитки "Енергоатома" через окупацію Запорізької атомної електростанції перевищили 210 млрд грн.

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Економічна правда.