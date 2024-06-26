ЄС погодив санкції проти Білорусі, щоб закрити "найбільшу лазівку" для обмежень РФ

Країни Європейського Союзу погодили в середу пакет санкцій проти Білорусі, повідомили дипломати ЄС і Бельгії, щоб спробувати перекрити шлях до уникнення обмежень щодо Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Цього тижня ЄС ухвалив свій 14-й пакет санкцій, щоб покарати Росію за повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, який включає пункти, що посилюють відповідальність компаній ЄС, які експортують через країни, що не входять до ЄС.

"Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій", - заявила Бельгія, яка головує в ЄС до кінця червня.

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"Цим пакетом ми щойно закрили найбільшу лазівку в нашому санкційному режимі", - йдеться в окремій заяві головуючої в ЄС країни.

Зусилля щодо закриття лазівок активізувалися з минулого року, і дипломати кажуть, що Білорусь була однією з найбільших.

З січня минулого року ЄС працює над тим, щоб узгодити санкції, вже введені проти Білорусі до вторгнення Росії в Україну, із заходами у відповідь на війну, але одним із каменів спотикання став великий експорт калійних добрив з країни.

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Один з дипломатів уточнив, що текст узгоджує заходи щодо товарів подвійного призначення, таких як мікросхеми, що містяться в основних побутових приладах, а також передових технологій і військової продукції.

З пакету було вилучено положення, якого домагалися деякі країни, що дозволяло б експортувати білоруський калій та інші сільськогосподарські товари через Європу в разі різкого зростання цін.

Нагадаємо:

Адміністрація Байдена навмисно впроваджувала більш м'які енергетичні санкції проти Росії, Ірану та Венесуели, щоб втримати ціни на пальне перед виборами.

Рада ЄС у понеділок, 24 червня, ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.

Економічна правда.