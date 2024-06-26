iPhone більше не в моді: чому молодь обирає дешеві кнопкові телефони

9 січня 2007 року, Сан-Франциско. На сцену конференції Macworld Expo виходить чоловік у чорній водолазці, джинсах та білих кросівках. Його впевненість була безапеляційною, адже саме в той день компанія, якою він керував, збиралась заново винайти телефон.

За кілька хвилин від старту презентації Стів Джобс презентує перший iPhone, який докорінно змінить світ мобільних телефонів. Вихід девайсу з сенсорним екраном й 2-мегапіксельною камерою стане визначною подією для всіх наступних поколінь смартфонів.

Тодішній лідер ринку, компанія Nokia, проігнорувала нові тенденції, які рухали індустрію до створення сенсорних телефонів, що поєднують функції звичайного телефону та комп'ютера. Уже у 2012 році Nokia втрачає свою першість на ринку, а за кілька років остаточно відійде на другий план.

Здавалося б, за 17 років з появи першого iPhone виросло ціле покоління, яке не уявляє собі життя без сенсорного екрана смартфона та постійного доступу до інтернету. Попри це, молодь починає надавати перевагу звичайним кнопковим телефонам, якими користувались ще їхні батьки.

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Звичайні мобільні телефони стають для молоді визволенням від соціальних мереж, постійних сповіщень та проблем з психічним здоров'ям. Ба більше, вони є значно доступнішими. Зростання популярності простих телефонів свідчить про пошук людьми альтернативи тотальному зануренню у цифровий світ.

Чи стане повернення до простих телефонів новим трендом у сучасному світі та чи зможуть вони похитнути домінування смартфонів на ринку?

Втома від смартфонів

За майже два десятиліття смартфони стали невід’ємною частиною нашого життя. Їхня популярність підтверджується й тим, що кількість нових користувачів смартфонів щороку збільшується. Так, станом на 2024 рік їхня чисельність зросте до понад 4,8 мільярда, а наприкінці цього десятиріччя – до 6,4 мільярда осіб.

Попри загальне зростання кількості власників смартфонів, постійно збільшується й час користування ними. Так, протягом дня середньостатистичний власник смартфона витрачає близько 4 год 37 хв на перегляд соцмереж, листування у месенджерах, дзвінки, а за рік – приблизно 70 днів. Таким чином, за життя людина 12 років проведе в телефоні.

Протягом дня користувач бере до рук свій смартфон в середньому 58 разів або кожні 25 хвилин. У майже половині випадків використання смартфона відбувається протягом трьох хвилин з моменту останнього сеансу.

У віковій стратифікації дані щодо використання мобільних телефонів сильно відрізняються. Найчастіше смартфони використовують представники покоління Z (народжені у 2000-2012 роках) та міленіали (1981-1999 роки) – понад 6 годин та 4,5 години на день відповідно, натомість бебі-бумери (1940-1960 роки) – лише 3,5 години.

Тож не дивно, що все більше людей починають скаржитись на реальну залежність від своїх телефонів. При цьому більшість з них страждає на номофобію (no-mobile-phone phobia) – страх залишитися без телефону або втратити доступ до нього.

Патова ситуація однозначно не дозволить позбутись смартфонів, але їхній вплив дедалі частіше стає все більш згубним. Проблема полягає не стільки в самих гаджетах, скільки в програмах, особливо соціальних мережах, які на них встановлені.

Так, понад половина американців вважають себе занадто залежними від гаджетів. 74% почуваються нервово, якщо не знають, де їхній телефон. Багато хто не виходить з дому без телефону, майже 59% користуються телефоном у туалеті, а 27% – пишуть повідомлення стоячи на світлофорі.

Зрештою, такий спосіб життя, особливо для молодого покоління, є руйнівним. Представники покоління Z зазначають, що протягом дня витрачають набагато більше часу, ніж їм би хотілось. Водночас чверть зумерів переконані, що надмірне використання смартфонів стало проблемою в їхньому житті, а майже половина намагається зробити хоч щось для того, щоб скоротити час, проведений перед екраном.

Одним з таких методів боротьби є відмова від смартфонів і перехід на телефони, з яких можна тільки дзвонити та відправляти sms-повідомлення.

Кнопкові телефони знову в моді

Уперше зростання інтересу до звичайних телефонів з базовими можливостями дзвінків і текстових повідомлень помітили у 2022 році. Тоді компанія HMD Global, яка також володіє брендом Nokia, заявила про зростання продажів звичайних телефонів у США, хоча їх глобальні продажі навпаки знизились.

За словами директора з маркетингу HMD Global Ларса Зільбербауера, продаж простих телефонів, зокрема розкладних, у Північній Америці та у Європі здебільшого демонструє зростання. "Ми подвоїли нашу частку ринку розкладних телефонів за останній рік, що дуже важливо для нас. І ми бачимо, що зараз частка зростає в Європі. Я думаю, що ця тенденція насправді полягає в тому, що люди беруть контроль над своїм цифровим життям", – пояснив він.

Згідно з даними Counterpoint Research за серпень 2023 року, мобільні телефони з обмеженими можливостями становлять 2% ринку у США. Сучасні кнопкові телефони відрізняються від своїх попередників. Вони також отримують оновлення і можуть навіть приймати покриття мережі 4G чи мати кращу камеру. У деяких кнопкових телефонах є навіть можливість використання полегшеної версії месенджера WhatsApp. При цьому, заряду батареї таких телефонів вистачає на кілька тижнів.

Прості кнопкові телефони розраховані переважно на аудиторію старшого покоління, яке у більшості своїй так і не змогло адаптуватись до широкого функціонала смартфонів. Однак для молоді звичайні "мобілки" стали визволенням від засилля соцмереж та постійних сповіщень.

Не менш важливим аргументом є й ціна, яка може бути в десяток разів нижчою від флагманських гаджетів Samsung чи Apple. Так, телефон за тисячу доларів більше не є джерелом задоволення для молоді, йому на заміну приходять простіші аналоги за 80 дол.

Загальний тренд щодо обмеження впливу смартфона на людину спонукає нові компанії до переосмислення концепції самого пристрою. Так, американська компанія Light створює телефони, які можна налаштувати для мінімізації відволікаючих факторів – інтернету і соціальних мереж.

Нещодавно Light представила нову модель свого телефона Light Phone III. Попри свій аскетичний дизайн та чорно-білий дисплей, телефон має доволі потужний процесор та сховище на 128 ГБ. Однією з головних цілей компанії є створення альтернативи технологічним монополіям, які дедалі агресивніше борються за час і увагу людини.

Light Phone III hype4.academy

"Light створює інструменти, що поважають вас. Предмети, які допомагають вам стати найкращою версією себе. Технології, навмисно розроблені для мінімального використання. Речі, які служать вам, а не навпаки", – зазначають в компанії.

Чому молодь обирає прості мобільні телефони

Основною причиною того, чому молоді люди обирають кнопкові телефони, є їхній негативний вплив на концентрацію, сон та загострення проблем з ментальним здоров'ям. Навіть наявність смартфона неподалік людини впливає на її увагу – гаджет знижує концентрацію, що негативно позначається на швидкості роботи та когнітивних показниках.

Не менш важливим є й те, що завдяки смартфону кожен користувач має швидкий доступ до своїх соцмереж, які здатні впливати на настрій людини, її самопочуття і задоволеність власним життям. Перенавантаження інформаційним шумом, постійна боротьба з алгоритмами, які намагаються якомога довше залишити користувача на платформі, створюють сильний ефект залежності.

Продовжує зростати популярність ретро-культурних артефактів, таких як вінілові платівки та старомодні мобільні телефони. Телефон Nokia 3310, відомий своєю міцністю і тривалим часом автономної роботи, перезапустили у 2017 році, а розкладні телефони повертаються і набирають популярності завдяки TikTok-хештегу #bringbackflipphones.

За даними Statista Market Insights, очікується, що світовий ринок простих телефонів цього року принесе дохід у розмірі 10,6 млрд дол. Проте, всупереч значним доходам від продажів, їхні виробники можуть стикнутись з відносно низькою прибутковістю через примітивне програмне забезпечення. Тому технологічні компанії не зацікавлені в розвитку цього сегмента ринку.