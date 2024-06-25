Новини 25 червня: відключення світла, військово-обліковий документ з QR-кодом видають в ЦНАП

Про меморандум українських банків. 17 найбільших банків України під час Банківського форуму "Економічної правди" підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.

Про морські перевезення. Світовий лідер контейнерних перевезень компанія MSC скасував перший судозаход від початку повномасштабного вторгнення в порт Одеса.

Про роботу банків взимку. Через проблеми з опаленням та браком електроенергії взимку відділення "Укрексімбанку" можуть перейти в онлайн-режим роботи.

Про відключення електроенергії. У середу 26 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

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Про оновлення військово-обліковий. В Україні стало можливим оформити військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАП всього за 15 хвилин.

Про синю гілку метро в Києві. Аварійна ситуація, яка виникла між станціями "Деміївська" та "Либідська", сталася через недотримання технологій будівництва 15 років тому.

Про український бізнес. Сукупний фінансовий результат українських підприємств за 2023 рік склав +863,8 млрд. грн.

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Про санкції. Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня про продовження санкцій проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса і низки російських олігархів на 10 років.

Ексклюзиви ЕП

Людей бракує, зарплати зростають. Що відбувається на ринку праці

Мобілізація та міграційні процеси переформатували відносини між роботодавцями та працівниками. Тепер умови диктують останні.