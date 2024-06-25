Детінізація економіки допомагає фінансувати армію, але недостатньо - Гетманцев

Детінізація економіки цього року покрила частину недофінансування армії, але не стільки, скільки потрібно.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев в телеефірі.

"Дійсно є недофінансування армії, але частина цього недофінансування покривається коштом тіньової економіки - 60 мільярдів гривень. Це не стільки, скільки потрібно для армії, але це дуже великі гроші", - заявив він.

На думку Гетьманцева, ці кошти раніше "були в кишенях шахраїв". І завдяки тому, що податківці жорстко ставилися до зловживання з податком на додану вартість, на митниці, ринках підакцизних товарів, - це дозволяє істотно збільшити надходження.

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Нагадаємо:

У фінансовому комітеті Ради найближчим часом очікують від уряду пропозиції щодо ставок окремих податків з метою наповнення бюджету.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев підтвердив, що держава планує підвищити окремі податки для наповнення бюджету. Гетманцев каже, що цей крок є безальтернативним.

Через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).

Цьогоріч Україна потребує близько 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування щомісяця.

Економічка.