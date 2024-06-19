Гетманцев про підвищення податків: Очікуємо "радикальних" пропозицій уряду

У фінансовому комітеті Ради найближчим часом очікують від уряду пропозиції щодо ставок окремих податків з метою наповнення бюджету.

Про це в кулуарах парламенту заявив голова комітету Данило Гетманцев, пише "Укрінформ".

"Ми чули неодноразово від міністрів фінансів та оборони про значне недофінансування військових видатків у бюджеті, яке вимірюється сотнями мільярдів гривень. Це настільки великі гроші, що їх не можна закумулювати лише якимось точковими рішеннями або шляхом детінізації", - зазначив Гетманцев.

За його словами, ресурс від детінізації вже використовується, що сприяло перевиконанню планових показників бюджету.

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"Але бюджет не співставний з наявними потребами. Тому найближчим часом ми очікуємо пропозиції від Кабінету Міністрів, яким чином маємо покрити видатки на оборону. Я не знаю при цьому, які розміри податків запропонує Кабмін.

Але, зважаючи на серйозність ситуації, очікую, що пропозиції будуть достатньо радикальними", - резюмував нардеп.

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Нагадаємо:

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев підтвердив, що держава планує підвищити окремі податки для наповнення бюджету. Гетманцев каже, що цей крок є безальтернативним.

Через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).

Цьогоріч Україна потребує близько 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування щомісяця.