Гетманцев про підвищення податків: Очікуємо "радикальних" пропозицій уряду
У фінансовому комітеті Ради найближчим часом очікують від уряду пропозиції щодо ставок окремих податків з метою наповнення бюджету.
Про це в кулуарах парламенту заявив голова комітету Данило Гетманцев, пише "Укрінформ".
"Ми чули неодноразово від міністрів фінансів та оборони про значне недофінансування військових видатків у бюджеті, яке вимірюється сотнями мільярдів гривень. Це настільки великі гроші, що їх не можна закумулювати лише якимось точковими рішеннями або шляхом детінізації", - зазначив Гетманцев.
За його словами, ресурс від детінізації вже використовується, що сприяло перевиконанню планових показників бюджету.
"Але бюджет не співставний з наявними потребами. Тому найближчим часом ми очікуємо пропозиції від Кабінету Міністрів, яким чином маємо покрити видатки на оборону. Я не знаю при цьому, які розміри податків запропонує Кабмін.
Але, зважаючи на серйозність ситуації, очікую, що пропозиції будуть достатньо радикальними", - резюмував нардеп.
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Нагадаємо:
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев підтвердив, що держава планує підвищити окремі податки для наповнення бюджету. Гетманцев каже, що цей крок є безальтернативним.
Через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).
Цьогоріч Україна потребує близько 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування щомісяця.