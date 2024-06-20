Новини 20 червня: відключення світла, "транспортний безвіз" з ЄС продовжили ще на рік

Про відключення світла. У пʼятницю, 21 червня, стабілізаційні відключення електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

У п'ятницю, 21 червня, з 00:00 до 06:00 та з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень електроенергії буде більшим через останню атаку росіян.

Про "транспортний безвіз". Україна та Євросоюз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації.

Про ВВП. Зростання валового внутрішнього продукту в Україні в травні 2024 р. порівняно з травнем минулого року становило 3,7%. Це нижче за квітневий показник 2024 р., який становив 4,3%.

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Про БЕБ. Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про е-бронювання. Процес бронювання працівника в "Дії" відбуватиметься протягом години з подачі відповідної заяви керівником.

Ексклюзив ЕП

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Гігават Зеленського. Чи реальні плани будівництва маневрової генерації до зими

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Як пережити зиму з відключеннями електроенергії. Інтерв'ю з енергоекспертом

Дефіцит в енергосистемі надовго і споживачам варто до нього адаптуватися. Як це зробити і в майбутньому ще й заробити?