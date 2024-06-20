ЄС продовжив ще на рік "транспортний безвіз" для України

Україна та Євросоюз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС", - ідеться в повідомленні.

Таким чином, угода діятиме щонайменше рік з можливістю автоматичного пролонгування до кінця 2025 року.

Реклама:

Крім пролонгування угоди, оновлений документ передбачає низку зобов’язань як для українських, так і для європейських перевізників.

Зокрема, всі водії повинні будуть мати документи, що підтверджують наявність ліцензії на перевезення. Крім того, всі вантажівки, що виконують перевезення відповідно до умов угоди, повинні бути спеціально промаркові.

Ще одним із нововведень є наявність підтверджувальних документів для вантажівок, що виїжджають з України порожніми за товаром в країни ЄС.

Реклама:

Економічна правда.