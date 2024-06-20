В окремі години п'ятниці обмеження світла будуть більшими - "Укренерго"

У п'ятницю, 21 червня, з 00:00 до 06:00 та з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень електроенергії буде більшим через останню атаку росіян.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"З 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – наслідки масованих атак росіян по енергооб’єктах", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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Нагадаємо:

У пʼятницю, 21 червня, стабілізаційні відключення електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

В Україні під час останніх атак 20 червня на 2-х енергооб'єктах поранено 7 працівників.

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Російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення та серйозно пошкоджене обладнання станції.

Раніше Укренерго повідомило, що вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

Економічна правда.