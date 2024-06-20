У п'ятницю графіки відключення світла застосовуватимуть впродовж всієї доби
У пʼятницю, 21 червня, стабілізаційні відключення електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"21 червня за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.
В разі змін з обмеженням електропостачання енергетики повідомлять додатково.
Нагадаємо:
В Україні під час останніх атак 20 червня на 2-х енергооб'єктах поранено 7 працівників.
Російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення та серйозно пошкоджене обладнання станції.
Раніше Укренерго повідомило, що вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.
Економічна правда.