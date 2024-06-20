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У п'ятницю графіки відключення світла застосовуватимуть впродовж всієї доби

Четвер, 20 червня 2024, 17:41 - Артур Крижний
 
Getty Images

У пʼятницю, 21 червня, стабілізаційні відключення електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"21 червня за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.

В разі змін з обмеженням електропостачання енергетики повідомлять додатково.

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Нагадаємо:

В Україні під час останніх атак 20 червня на 2-х енергооб'єктах поранено 7 працівників.

Російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення та серйозно пошкоджене обладнання станції.

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Раніше Укренерго повідомило, що вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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