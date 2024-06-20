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Рада ухвалила законопроєкт про перезавантаження БЕБ

Четвер, 20 червня 2024, 12:30 - Артур Крижний

Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 239 депутатів. Зазначається, що він погоджений з міжнародними партнерами.

Він передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія із шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

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Законопроєкт передбачає переатестацію співробітників Бюро, яку має проводити комісія, яка складається із шести людей від нового директора БЕБ і шести - від міжнародних партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Протягом трьох наступних років працюватимуть кадрові комісії: так само шестеро членів від БЕБ і шестеро - від партнерів.

Нагадаємо:

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив новий, фінальний законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який відповідає вимогам міжнародних партнерів.

Економічна правда.

БЕБ законодавство Верховна рада
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