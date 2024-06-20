Рада ухвалила законопроєкт про перезавантаження БЕБ
Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Законопроєкт підтримали 239 депутатів. Зазначається, що він погоджений з міжнародними партнерами.
Він передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія із шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.
Законопроєкт передбачає переатестацію співробітників Бюро, яку має проводити комісія, яка складається із шести людей від нового директора БЕБ і шести - від міжнародних партнерів за пропозицією українського бізнесу.
Протягом трьох наступних років працюватимуть кадрові комісії: так само шестеро членів від БЕБ і шестеро - від партнерів.
Нагадаємо:
Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив новий, фінальний законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який відповідає вимогам міжнародних партнерів.
Економічна правда.