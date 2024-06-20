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"Бронюватимуть протягом години": в Мінцифри розповіли, як працюватиме е-бронювання в "Дії"

Четвер, 20 червня 2024, 12:21 - Артур Крижний

Процес бронювання працівника в "Дії" відбуватиметься протягом години з подачі відповідної заяви керівником.

Про це повідомила заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач в ефірі телемарафону.

"Всі процеси будуть відбуватися протягом години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, будуть проведені всі необхідні перевірки. Керівник отримає інформацію по кожному працівнику: чи заброньований він, чи ні. А сам працівник зможе побачити інформацію про "бронь" в застосунку Резерв+ у військово-обліковому документі", - заявила вона.

Якщо людина захоче роздрукувати собі паперовий документ, то це також буде передбачено, каже Ткач.

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Бронювання діятиме для тих підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки України або забезпечують потреби Сил оборони. На бронювання можуть розраховувати громадяни, якщо:

  • Працівник працює у зазначених категоріях компаній;
  • є у переліку реєстру військовозобов'язаних;
  • має трудові відносини, які підтверджують, що особа дійсно працевлаштована на підприємстві.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі "Дія".

Повідомлялось, що урядова постанова щодо запуску електронного бронювання через "Дію" буде готова найближчим часом, а робота над функціоналом займе три-чотири тижні. 

Економічна правда.

Дія бізнес законодавство технології війна
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