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В Україні у травні сповільнилося зростання ВВП до 3,7%

Четвер, 20 червня 2024, 13:31 - Віктор Волокіта

Зростання валового внутрішнього продукту в Україні в травні 2024 р. порівняно з травнем минулого року становило 3,7%. Це нижче за квітневий показник 2024 р., який становив 4,3%.

Про це повідомляє Мінекономіки. 

У повідомленні зазначається, що попри сповільнення зростання, економіка продовжує відновлюватись. 

"Збільшення інтенсивності бойових дій, обстріли інфраструктурних об’єктів та дефіцит електроенергії – усе це, на жаль, стримувало зростання економіки у травні цього року. Проте бізнес впорався з цими викликами завдяки високому рівню адаптивності", - розповіла перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки  Юлія Свириденко.

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За її інформацією, зростання ВВП продовжилось завдяки високим темпам експорту в умовах стабільної роботи Українського морського коридору, а також завдяки високому попиту на будівельні послуги, який підтримується фінансуванням відновлення інфраструктури.

"Позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Разом з тим, серед негативних факторів маємо значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також системні намагання Росії знищити нашу енергетичну інфраструктуру", – наголосила Юлія Свириденко.

Вона також додала, що ключовими не розв'язаними проблемами лишаються високі безпекові ризики, а також руйнування енергетичної інфраструктури. 

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Відновлення енергетики потребуватиме часу і ресурсів, що, за прогнозами, може стримувати темпи відновлення виробничої активності. 

Також негативними чинниками для економіки залишаються логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці через високу міграцію.

Нагадаємо: 

Світовий банк прогнозує зростання ВВП України у 3,2% цьогоріч - порівняно із січнем прогноз не змінився.

Економічна правда 

ВВП економіка Україна
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