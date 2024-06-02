Керівникам Boeing навряд чи будуть пред'явлені звинувачення у зв'язку з катастрофами 737 MAX - Reuters

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Керівникам компанії Boeing навряд чи будуть пред'явлені кримінальні звинувачення у зв'язку зі смертельними авіакатастрофами у 2018 і 2019 роках, в яких загинули 346 осіб, оскільки термін давності, швидше за все, минув.

Про це повідомили представники Міністерства юстиції США на зустрічі з членами сімей жертв, передає Reuters.

Подробиці підтвердила особа, знайома із зустріччю в п'ятницю, а також листування, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Граничний термін притягнення до відповідальності за більшість федеральних злочинів становить п'ять років.

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У середині травня Міністерство юстиції встановило, що Boeing порушив угоду про відкладення судового переслідування (DPA) від 2021 року, яка захищала компанію від кримінального переслідування за фатальні катастрофи.

Чиновники погодилися просити суддю зняти звинувачення у змові з метою обману Федерального управління цивільної авіації США (FAA) за умови, що Boeing буде дотримуватися умов угоди протягом трирічного періоду, що закінчується 7 січня 2024 року.

У мінюсті США зважують кілька варіантів, зокрема, чи переслідувати Boeing у судовому порядку, чи продовжити дію DPA на рік. Чиновники також можуть укласти новий DPA або досягти угоди про непереслідування, яка не передбачає судового нагляду.

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Чиновники також можуть спробувати укласти з Boeing угоду про визнання вини за звинуваченням у шахрайстві 2021 року або притягнути компанію до судового розгляду.

За словами джерела, знайомого з ходом зустрічі, прокурори повідомили сім'ям жертв, що Boeing також можуть бути пред'явлені звинувачення за його поведінку протягом трирічного терміну дії DPA, хоча чиновники не знайшли доказів будь-яких злочинів, скоєних протягом цього періоду.

На зустрічі чиновники Міністерства юстиції заявили, що вважають, що не можуть довести випадки вбивства або шахрайства на федеральному рівні, пов'язані з деталями літаків, поза розумним сумнівом.

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Нагадаємо:

У травні Мін'юст США заявив, що компанія Boeing порушила свої зобов'язання за угодою 2021 року, яка захищала авіабудівника від кримінального переслідування за смертельні катастрофи 737 MAX в 2018 і 2019 роках, в яких загинули 346 осіб.

Авіаконцерн Boeing повідомив про перше квартальне падіння доходів за останні сім кварталів. Проте авіабудівник перевершив очікування Уолл-стріт, які були знижені після аварії у січні, яка змусила його сповільнити виробництво своїх найбільш продаваних літаків.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.

Виконавчий директор Boeing Дейв Калхун залишить свою посаду наприкінці цього року в рамках низки кадрових змін на вищому рівні американського виробника літаків. Також покине раду директорів голова компанії Ларрі Келлнер.

Через затримки на заводі Boeing де будували літак Boeing 737 MAX 9, у якого випали двері аварійного виходу під час польоту Alaska Airlines працівники не могли дотримуватися графіку і, наімовірніше, правильного виробничого процесу.