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Coca-Cola про реєстрацію товарних знаків в РФ: захист бренду від використання третіми сторонами

П'ятниця, 14 червня 2024, 15:11 - Володимир Тунік-Фриз, Артур Крижний
 
Getty Images

У Coca-Cola заявили, що подані заявки в Росії на реєстрацію товарних знаків призначені для збереження інтелектуальних прав, зокрема, через те, що треті сторони в усьому світі вже давно прагнуть скористатися репутацією продуктів компанії. 

Про це йдеться у відповіді на лист від редакції ЕП.

У коментарі ЕП компанія Coca-Cola Ukraine підкреслила, що станом на 14 червня 2024 року бізнес компанії в Росії залишається зупиненим.

"Активи інтелектуальної власності мають високу цінність і важливе значення для компанії Coca-Cola, і ми постійно вживаємо заходів для покращення та зміцнення цих активів у всьому світі. Подані заявки в Росії призначені для збереження наших прав на товарні знаки. Наш бізнес у Росії було зупинено в 2022 році", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що реєстрація відповідає стратегії компанії, яка передбачає послідовне здійснення заходів для захисту інтелектуальної власності Coca-Cola.

"Ми вживаємо цих заходів для захисту наших брендів і торгових марок, послідовно зміцнюючи права на нашу інтелектуальну власність. Наш бізнес у Росії залишається зупиненим", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо:

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Coca-Cola, що пішла з російського ринку після початку великої війни, знову реєструє свої товарні знаки у РФ.

Економічна правда.

Coca-Cola РФ
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