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У суботу графіки відключень світла діятимуть з 08:00 до 23:00

П'ятниця, 14 червня 2024, 18:22 - Артур Крижний
 
Укренерго

У суботу, 15 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 08:00 до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". 

Оператор повідомляє, що, крім цього, з 16:00 до 20:00 обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів.

Причина - знижена робота сонячних електростанцій через хмарність, а також вихід у ремонт енергоблока АЕС.

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Втім, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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Нагадаємо:

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Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями.

Якщо Росія продовжить повітряні атаки по електростанціях в Україні, то, за найгіршим сценарієм, взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики й опалення.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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